Лукашенко уходит? Объявлена дата досрочных президентских выборов

На белорусские власти давит грядущее подписание плана по
интеграции с Россией. Александр Лукашенко просил Владимира Путина перенести
мероприятие с 8 на 20 декабря, но получил отказ, пишет телеграм-канал
"Бульба престолов".
"Или 8-го, или ничего не будет. Именно поэтому в графике возникло 7-е число, и встреча Лукашенко и Путина как последняя возможность все утрясти", – отмечают анонимные авторы.
Разговор двух лидеров будет очень трудным, в графике президента России на него отведено шесть часов, сообщает "Бульба престолов". Каждый спорный вопрос будут обсуждать по часу: единая валюта и эмиссионный центр, общий налоговый кодекс и другое.
Дополнительную интригу создает срочное обращение Лукашенко к белорусам, с которым он должен выступить 5 декабря. По данным телеграм-канала, президент объявит, что досрочные выборы пройдут весной следующего года.
Выполнять договоренности с Москвой Минск не собирается, поэтому, перенеся выборы на весну, Лукашенко надеется заручиться поддержкой Кремля. Осенью может быть поздно, считает "Бульба престолов". Впрочем, знакомые с белорусской политикой эксперты не исключают, что Батька, дабы не раздражать Москву, может уступить пост другому человеку.
Россия и Белоруссия вышли на финальный этап согласования "дорожной карты". Согласовано более 20 пунктов из 31. Сложнее всего продвигаются переговоры по экономическим вопросам: скидкам на энергоносители, компенсациям налогового маневра в нефтяной отрасли. Лукашенко требует от России новых уступок.
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