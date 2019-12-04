Лукашенко уходит? Объявлена дата досрочных президентских выборов

Следующие выборы главы государства в Белоруссии планируется провести в конце лета или начале осени 2020 года. Однако непростые отношения с Россией вносят коррективы в размеренную политическую жизнь братской республики. Все точки над i Александр Лукашенко расставит в ближайшее время.



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