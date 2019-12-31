Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя

Переговоры об интеграции России и Белоруссии в 2019 году не завершились принятием однозначного решения, констатируют эксперты. Александр Лукашенко успешно использовал все свои ораторские приемы и политические возможности, чтобы максимально отсрочить время начала этого процесса.
"Если целью Лукашенко в 2019 году было сохранить независимость и суверенитет Беларуси, то он ее достиг – новая интеграционная программа пока не подписана", – сообщает сайт belsat.eu. Однако, отмечают журналисты, называть президента Белоруссии однозначным победителем в этой ситуации нельзя.
"Лукашенко начал интеграционные переговоры, рассчитывая получить от Москвы скидки на газ и компенсацию за "налоговый маневр". Достичь этого он не смог, при том негативные последствия "маневра" уже начали сказываться на экономике Беларуси. Поэтому говорить о том, что Лукашенко перехитрил Путина, не приходится", – уверены эксперты.
Если смотреть на вещи еще более пристально, то можно прийти к выводу, что Александр Лукашенко и вовсе перехитрил себя сам. В итоге Минск лишился поддержки Москвы, что в долгосрочной перспективе вынудит его пойти на все уступки российской стороне.
Отметим, телефонные переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, состоявшиеся 30 января, касались газовых вопросов. Подробности, как ожидается, появятся позже.
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