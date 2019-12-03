Новый союз: объявлено об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 8 декабря, но уже сейчас аналитики говорят о наиболее вероятном варианте их исхода. По мнению политолога Дмитрия Дризе, главы государств объявят о новом союзе двух стран.



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