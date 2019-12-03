Новый союз: объявлено об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко оказались в непростой ситуации, уверен
эксперт. Российскому лидеру нужны геополитические победы, а его белорусский
коллега оказался в полной зависимости от Кремля, написал Дризе в своей колонке
в издании "Коммерсантъ".
Переговоры с Лукашенко пройдут практически одновременно с саммитом нормандского формата в Париже. Дризе не исключил, что Москва пойдет на уступки по Донбассу. Договоренности с Украиной могут быть компенсированы успехом на белорусском направлении. "Самым вероятным сценарием будет красивое объявление о новом союзе", – отметил обозреватель.
Впрочем, иллюзий об интеграции России и Белоруссии аналитик не питает: процесс может "затянуться или споткнуться". Однако начать придется, и в этом будет заключаться главная уступка со стороны Лукашенко, резюмировал эксперт.
Перед переговорами белорусский лидер анонсировал "историческое заявление" 5 декабря. Коллективам предприятий и воинских частей предписано собраться у телевизоров. Содержание послания держится в секрете. Ожидается, что Лукашенко сделает важное объявление об интеграции с Россией.
Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи.— Алексей Венедиктов (@aavst) December 3, 2019
Путин вместо Венедиктова ��
Москва и Минск вышли на финальный этап согласования "дорожной карты". Стороны нашли компромисс по большинству пунктов, продолжается обсуждение острых вопросов – цен на энергоносители, компенсации потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли.
Грядущие переговоры тревожат белорусскую прозападную оппозицию. Александру Лукашенко пригрозили массовыми протестами, если он решится на договоренности с Кремлем.
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