Лукашенко пообещал сенсацию перед встречей с Путиным

Выступление Александра Лукашенко, по его собственным словам, будет "уникальным и историческим". О том, что именно позволит расценивать речь таким образом, президент Белоруссии не сказал. "Но граждан страны настойчиво призывают собраться у телевизоров", – говорится в сообщении телеграм-канала "Белорусский гамбит".
Эксперты указывают на то, что обращение к нации должно состояться 5 декабря на встрече с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. "Тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", – цитирует "Царьград" председателя проправительственной организации "Белая Русь" Геннадия Давыдько.
При этом до конца 2019 года запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как указывают специалисты, сенсационное выступление может быть связано именно с подготовкой к переговорам, на которых, судя по всему, будет определен окончательный сценарий интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства.
Пишут, что— Sergey SizOff (@Siz_Off) November 30, 2019
5 декабря Лукашенко обратится к белорусскому народу и Нацсобранию с историческим посланием. Прямую трансляцию будут вести все белорусские телеканалы и радиостанции. Руководителям предприятий, в/частей, ВУЗов предписано собрать коллективы для совместного просмотра.
Отметим, как ранее писали "Дни.ру", белорусская оппозиция пригрозила устроить Майдан перед встречей Владимира Путина и Алексанедра Лукашенко. Недовольные прямо заявляют о том, что готовы устроить массовые беспорядки в том случае, если Минска и Москва пойдут на сближение.
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