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Политика

Лукашенко пообещал сенсацию перед встречей с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко заинтриговал как граждан Белоруссии, так и россиян своим обещанием выступить с "историческим заявлением". О чем именно оно будет он, однако, предпочитает не распространяться.
прочитано 337 раз

Выступление Александра Лукашенко, по его собственным словам, будет "уникальным и историческим". О том, что именно позволит расценивать речь таким образом, президент Белоруссии не сказал. "Но граждан страны настойчиво призывают собраться у телевизоров", – говорится в сообщении телеграм-канала "Белорусский гамбит".

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперты указывают на то, что обращение к нации должно состояться 5 декабря на встрече с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. "Тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", – цитирует "Царьград" председателя проправительственной организации "Белая Русь" Геннадия Давыдько.

При этом до конца 2019 года запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как указывают специалисты, сенсационное выступление может быть связано именно с подготовкой к переговорам, на которых, судя по всему, будет определен окончательный сценарий интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства.

Отметим, как ранее писали "Дни.ру", белорусская оппозиция пригрозила устроить Майдан перед встречей Владимира Путина и Алексанедра Лукашенко. Недовольные прямо заявляют о том, что готовы устроить массовые беспорядки в том случае, если Минска и Москва пойдут на сближение.

Автор: 2 декабря 2019, 20:31

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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Также Мэри поведала, что в разговоре с ней принцесса раскаивалась в том, что сняла видео, где обвиняет отца в жестокости и убийствах. Латифа призналась комиссару в лживости своих слов. Стоит отметить, что в 2000-м от шейха Мохаммеда уже сбегала другая дочь, Шамсу. СМИ сообщали, что тогда девушку тоже поймали, накачали психотропными препаратами и отправили на принудительное лечение.

П.С.
На Урал ей надо, к игуменье Домнике. Настоятельнице Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. Не беда, что русского не знает, научим балакать...
ПилигримГость
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После принудительного лечения принцесса Латифа раскаялась, что пыталась сбежать от отца шейха Мохаммеда

В 2018-м дочь правителя Дубая принцесса Латифа попыталась сбежать из страны. Ее попытка не увенчалась успехом. Теперь молодая женщина проходит лечение в психиатрической больнице. Принцесса Латифа Прошлой зимой прессе стало известно о попытке побега из Объединенных Арабских Эмиратов 32-летней принцессы Латифы, дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда. В отличие от его супруги принцессы Хайи, Латифа не успела осуществить свой план — ее поймали, когда она уже подплывала к берегам Индии. Принцесса знала, что если попытка побега окончится провалом, то ее жизнь больше никогда не будет прежней. Незадолго до того, как покинуть дворец, она записала видео, в котором рассказала о жестокости своего отца.

Несмотря на огласку случившегося в мировых СМИ, до сих пор неизвестно, что же стало с Латифой после возвращения в дворец. С тех пор в Сети лишь однажды появлялись ее фото. Именно поэтому журналисты телеканала BBC решили провести собственное расследование и узнать, как сейчас живет королевская особа.

Корреспонденты пообщались с друзьями Латифы, матросами, которые помогали ей бежать, а также с бывшим верховным комиссаром ООН Мэри Робинсон, которая лично встречалась с принцессой после ее побега. Робинсон призналась, что девушка тяжело больна и ей требуется постоянная помощь психиатра. Якобы именно поэтому Латифа не появляется на публике — королевская семья не хочет, чтобы подданные обсуждали ее здоровье.
1 2 3 ...8 Стало известно, как живет принцесса Латифа Смотреть галерею
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