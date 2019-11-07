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Политика

"Смерть мозга": страшный диагноза Макрона шокировал народ

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Президент Франции Эммануэль Макрон смог привлечь к себе повышенное внимание международной общественности. Поводом для этого стала констатация о "смерти мозга".
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Эммануэль Макрон продолжает выступать с заявлениями, в которых он утверждает европейскую самостоятельность и ставит под сомнение способность США оставаться ведущей мировой силой. На этот раз он усомнился в Североатлантическом альянсе, который уже давно воспринимается как инструмент для продавливания в мире американских интересов.

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Эммануэль Макрон президент Франции

"То, что мы сейчас наблюдаем, – это смерть мозга НАТО", – заявил президент Франции в интервью журналу The Economist. "У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу", – объяснил политик свой страшный диагноз. В качестве одного из самых свежих и ярких примеров подобного процесса он привел агрессивные действия Турции, не согласовавшей свои шаги на Ближнем Востоке с другими членами военного блока.

Кроме того, французский лидер отметил, что Европе пора начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, передает ТАСС. В противном случае она, констатировал Эммануэль Макрон, не будет контролировать собственную судьбу.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон успел зарекомендовать себя как смелый и незаурядный европейский лидер не побоявшись практически в одиночку выступить против массированной антироссийской информационной кампании. Президент Франции встретился с Владимиром Путиным и подчеркнул, что выступает за единую Европу "от Лиссабона до Владивостока".

Как отметили многие эксперты, таким образом французский лидер встал в авангарде движения европейских стран к отстаиванию собственных интересов. Противятся такому исходу США, привыкшие видеть в Старом Свете даже не своих младших партнеров, а исполнительных слуг.

Автор: 7 ноября 2019, 17:06

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