Эммануэль Макрон продолжает выступать с заявлениями, в которых он утверждает европейскую самостоятельность и ставит под сомнение способность США оставаться ведущей мировой силой. На этот раз он усомнился в Североатлантическом альянсе, который уже давно воспринимается как инструмент для продавливания в мире американских интересов.
"То, что мы сейчас наблюдаем, – это смерть мозга НАТО", – заявил президент Франции в интервью журналу The Economist. "У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу", – объяснил политик свой страшный диагноз. В качестве одного из самых свежих и ярких примеров подобного процесса он привел агрессивные действия Турции, не согласовавшей свои шаги на Ближнем Востоке с другими членами военного блока.
Кроме того, французский лидер отметил, что Европе пора начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, передает ТАСС. В противном случае она, констатировал Эммануэль Макрон, не будет контролировать собственную судьбу.
Макрон: "НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит смерть мозга организации".— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) November 7, 2019
Вы столнберга вообще видели? О каком мозге идёт речь? Он отсутствует как данность..
Напомним, ранее Эммануэль Макрон успел зарекомендовать себя как смелый и незаурядный европейский лидер не побоявшись практически в одиночку выступить против массированной антироссийской информационной кампании. Президент Франции встретился с Владимиром Путиным и подчеркнул, что выступает за единую Европу "от Лиссабона до Владивостока".
Как отметили многие эксперты, таким образом французский лидер встал в авангарде движения европейских стран к отстаиванию собственных интересов. Противятся такому исходу США, привыкшие видеть в Старом Свете даже не своих младших партнеров, а исполнительных слуг.
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