Макрон вынес суровый вердикт после бегства Трампа

Многие эксперты указывали на то, что европейские политики устали от необходимости сверять свои действия с американскими. Поговаривали даже о том, что, возможно, на смену НАТО в Европе придет новая структура, которая исключит влияние Вашингтона. И вот о проблемах Североатлантического альянса заговорил президент Франции Эммануэль Макрон.
Поставить серьезный диагноз военному блоку он решил из-за ситуации на Ближнем Востоке. По инициативе Дональда Трампа США вывели свои силы из Сирии и отказались от поддержки курдских формирований, которые до этого считались их основными союзниками в регионе. После этого Турция начала военную операцию против курдов. Подобная путаница ясно демонстрирует серьезные проблемы Североатлантического альянса по части внутреннего взаимодействия.
"Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов", – цитирует RT Эммануэля Макрона. ДА и решения Турции, по его словам, ситуацию только усложнили. "Насколько я понимаю, страна НАТО решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство*", – добавил французский лидер.
Байден предсказал развал НАТО в случае переизбрания Трампа президентом в 2020 году. И подчеркнул, что Трамп не раз критиковал НАТО и при этом положительно высказывался о президенте России Путине— Agent VVP ����\���� 1244\Устав/ (@DM55283) October 17, 2019
Нравится вам или не нравится, Трамп, а выбирать его снова надо, россияне...Наш чел!
"Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО", – подчеркнул Эмманужль Макрон.
Отметим, ранее эксперты отмечали, что в результате военной операции Турции против находящихся в Сирии курдов главные преференции получили Башар Асад и Владимир Путин. Сирийский лидер смог без единого выстрела вернуть контроль над значительной частью территории и заручиться лояльностью своих некогда оппонентов. Президент России, в свою очередь, в очередной раз заработал репутацию миротворца, не допустившего опасного противостояния в регионе.
* Организация запрещена на территории РФ
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Давайте поиграем!
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Опротивел секс. Это естественно?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?