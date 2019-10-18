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Политика

Макрон вынес суровый вердикт после бегства Трампа

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО. Суровый вердикт военному блоку он вынес после военной операции Турции, которая стала возможна после ухода США из Сирии.
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Многие эксперты указывали на то, что европейские политики устали от необходимости сверять свои действия с американскими. Поговаривали даже о том, что, возможно, на смену НАТО в Европе придет новая структура, которая исключит влияние Вашингтона. И вот о проблемах Североатлантического альянса заговорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Эммануэль Макрон президент Франции

Поставить серьезный диагноз военному блоку он решил из-за ситуации на Ближнем Востоке. По инициативе Дональда Трампа США вывели свои силы из Сирии и отказались от поддержки курдских формирований, которые до этого считались их основными союзниками в регионе. После этого Турция начала военную операцию против курдов. Подобная путаница ясно демонстрирует серьезные проблемы Североатлантического альянса по части внутреннего взаимодействия.

"Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов", – цитирует RT Эммануэля Макрона. ДА и решения Турции, по его словам, ситуацию только усложнили. "Насколько я понимаю, страна НАТО решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство*", – добавил французский лидер.

"Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО", – подчеркнул Эмманужль Макрон.

Отметим, ранее эксперты отмечали, что в результате военной операции Турции против находящихся в Сирии курдов главные преференции получили Башар Асад и Владимир Путин. Сирийский лидер смог без единого выстрела вернуть контроль над значительной частью территории и заручиться лояльностью своих некогда оппонентов. Президент России, в свою очередь, в очередной раз заработал репутацию миротворца, не допустившего опасного противостояния в регионе.

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: 18 октября 2019, 21:49

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