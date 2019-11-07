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Политика

Осмелевшие украинцы взбеленились из-за карты с Крымом

Фото: pixabay.com
Посольство Украины в Вашингтоне обратилось с требованиями к изданию The New York Times. Возмущение украинских дипломатов вызвала статья, которая была проиллюстрирована картой. На ней Крым был обозначен не как украинская территория.
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Украинские политики доказали свою несостоятельность по всем вопросам, которые касаются территориальной принадлежности Крыма. За минувшие годы им так и не удалось четко сформулировать, каким образом они надеются захватить полуостров, практически все жители которого однозначно проголосовали за воссоединение с Россией.

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Не могут они объяснить и то, как в головах радикально настроенных националистов уживается острая ненависть к крымчанам и не менее страстное желание захватить российский полуостров. Отложив решение этих вопросов, украинские политики приступили к тем, в которых у них есть хотя бы возможность добиться какого-то успеха. В частности, речь идет про "войны с картами".

Бдительные украинцы активно высматривают карты, авторы которых решили не спорить с реальностью и обозначили Крым как территорию России. После этого на таких картографов внезапно обрушилась волна гнева со стороны украинских националистов и примкнувших к ним политиков, чиновников и дипломатов.

Обычно жертвами подобных атак становятся владельцы небольших предприятий, магазинов и библиотек. Однако в последнее время они осмелели настолько, что решили обратиться к одному из ведущих американских СМИ – изданию The New York Times.

От лица радикалов выступило посольство Украины в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских журналистов "не играть на руку российской информационной пропаганде", передает "Царьград". Они пожаловались на то, что подобный инцидент происходит уже не в первый раз.

Автор: 7 ноября 2019, 15:40

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