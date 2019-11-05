Путин рассказал о войне с русским языком

Президент России Владимир Путин выступил с речью на заседании Совета по русскому языку. Российский лидер рассказал о войне, которую в некоторых странах объявили русскому языку пещерные русофобы.

Как заметил Владимир Путин, в мире наблюдается опасная тенденция, когда некие злонамеренные силы, в которые входят пещерные русофобы, маргиналы и радикально настроенные националисты в других странах пытаются искусственно сократить пространство русского языка и фактически объявляют ему войну. Для некоторых государств подобные шаги становятся и вовсе официальной политикой.

Действия, направленные против русского языка, прямо нарушают неотъемлемые права человека, в которые входят права на родную речь, на культуру и историческую память. Россия должна дать свой ответ на этот вызов. "На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", – цитирует "Царьград" Владимира Путина.

В рамках работы по поддержке русского языка президент России предложил усовершенствовать языковую политику, а также создать единый комплекс словарей. Кроме того, российский лидер высказался резко против тенденции по вульгарному упрощению орфографии и пунктуации языка.

Путин: Был Советский Союз - во всех странах Восточной Европы учили русский язык, потому что это было выгодно. СССР растворился - интерес к языку начал затухать. И это затухание искусственно подогревается, потому что нас побаиваются pic.twitter.com/OCRyliSzSu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 5, 2019

Президент заметил, что ключевую роль русский язык является одной из важнейших тем как для страны в целом, так и для каждого гражданина страны в частности, а также длоя миллионов людей по всему миру. "Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык – безусловная часть мирового культурного наследия, но главной была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации", – цитирует ТАСС Владимира Путина.