Ломающему комедию Зеленскому поставили ультиматум

Перевод Владимира Зеленского в статус нерукопожатных для Кремля
политиков обернется обвалом рейтинга президента Украины, считает политолог
Алексей Голобуцкий. По его словам, разрыв связей с Москвой приведет к тому, что
Киев не сможет договориться даже об обмене заключенными.
В таком случае нынешний президент повторит опыт своего предшественника Петра Порошенко. "Они (Россия. – Прим. ред.) доведут это до того, что где-то к весне у Зеленского будет рейтинг 30-40%, и сделают второй заход, попробуют снова дестабилизировать Украину", – полагает эксперт.
На этом фоне может произойти новое обострение социальной и политической обстановки, уверен Голобуцкий. Следующий Майдан, заявил украинский политолог в эфире телеканала "Первый", станет последним для страны в ее нынешнем виде.
Зеленский пошел стопами Ельцина: все на продажу— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) October 23, 2019
Президент Украины внес в Раду законопроект о выведении из сферы влияния государства спиртовой отрасли. Ему без разницы, что производство алкоголя приносит доход казне. Больше того: одна из самых прибыльных статей наполнения бюджета
Положение Владимира Зеленского усугубляет заигрывание с националистами. Своим для радикалов президент никогда не станет, зато лишится поддержки электората.
"Дальше ему уже просто нечего ловить ни здесь, ни там. Свои в нем разочаровались, а для чужих он так и остался чужим", – сказал политолог Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".
Он призвал президента Незалежной не повторять опыт Виктора Януковича. Эксперт напомнил, что тот обещал поддержать русский язык, но как только пришел к власти, повсеместно начал внедрять мову.
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