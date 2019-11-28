Разинувшим рот на Донбасс и Крым украинцам щелкнули по носу

Скептики, полагавшие, что украинские власти понятия не имеют, каким образом им возвращать Донбасс, оказались посрамлены. Как выяснилось, у Киева есть целых пять планов, работа над которыми продолжается.
Этим секретом с публикой поделился секретарь СНБО Алексей Данилов. С сожалением он отметил, что не может придать огласке детали ни одного из них. Но намекнул, что о капитуляции речи не идет ни в одном из сценариев. "Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – цитирует РИА Новости украинского чиновника.
Туманные обещания, сдобренные невыполнимой угрозой захвата крымского полуострова, для многих комментаторов стали ясным сигналом того, что речь идет не о настоящих планах, а об очередных мечтаниях. И единственный эффект, который может возыметь эта работа, будет иметь эффект информационного шума.
Дмитрий Быков: "Мир, условно говоря, Донбасса сделал всё, чтобы в мире Киева относились к нему без иронии и милосердия."— Голос Мордора (@spacelordrock) November 28, 2019
Это оказывается Донбасс во всём виноват. В том, что с конца 80-х на Украине культивировали ненависть ко всему русскому, в том что бегали с портретами Бандеры.
"Думаю, эти заявления – некий тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса. Победитель "конкурса" получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ", – цитирует RT депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.
Напомним, план мирного урегулирования в Донбассе подробно изложен в минских соглашениях. Никаких дополнительных усилий от Киева не требуется – лишь выполнить взятые на себя обязательства. Пойти на этот шаг мировые лидеры, как ожидается, призовут Владимира Зеленского во время переговоров в нормандском формате в Париже.
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