В США Зеленского подманили пряником перед встречей с Путиным

Перед встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус выступила с заявлением о поддержке украинской политике. В России оперативно отреагировали на прозвучавшие в ее речи угрозы Москве.

Власти США послали Владимиру Зеленскому четкий сигнал: несмотря на недавние сложности, возникшие в отношениях между двумя странами, Вашингтон продолжает поддерживать Киев на международной арене. В особенности это касается случаев, когда украинское руководство можно направить против России.

"CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию", – цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа Морган Ортагус. Москву, добавила она, необходимо заставить соблюдать минские соглашения.

Примечательно, что европейские политики начали осознавать, кто на самом деле не выполняет взятые на себя обязательства. Американцы же предпочитают делать вид, что в любом случае вина лежит на России.

"В последние недели президент Украины Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ", – похвалила политика Ортагус. "США довольны тем, что Украина реализует реформы, необходимые для долгосрочной безопасности и процветания. США поддерживают Украину по мере продвижения в мирных переговорах", – подчеркнула представитель Госдепартамента.

США поддержали Зеленского перед встречей с Путиным



США приветствуют «сложные шаги» для достижения мира президента Украины Владимира Зеленского перед саммитом «нормандской четверки» в Париже. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента Морган Ортагус. Американский ди... pic.twitter.com/yMNq8Ju0Gu — ГлавТвит (@GlavTW) November 28, 2019

Как предположили пользователи Сети, подобная лесть нужна для отказа Зеленского от наметившегося было конструктивного диалога. "Если исходить из черно-белой палитры в интерпретации происходящего на юго-востоке Украины ("Киев во всем прав, Москва во всем не права"), собираться во французской столице лидерам четырех стран просто не нужно", – цитирует РИА ФАН председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

"Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой", – подчеркнул сенатор.

Пользователи Сети отреагировали на американскую провокацию более чувствительно. Судя по всему, особенно их задела угроза надавить на Россию. "Нельзя давить на Россию, а то из нее полезут танки", – цитирует "Царьград" одного из комментаторов. "Кишка тонка", – вторит ему второй. Многие посоветовали американским политикам не разбрасываться громкими заявлениями, а решать проблемы, от которых страдает их страна.