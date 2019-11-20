"Проходимец, каких мало": соратники Зеленского устроили скандал на Украине

Под видом конференции, на которую якобы были приглашены 400 участников, Владимир Вятрович устроил фуршеты. Примечательно, что заказал он их у строительной компании. Этот факт делает приоритетной версию о том, что большая часть средств, выделенных на роскошную пирушку в честь очередной годовщины массовой гибели украинцев от голода, осела в карманах историка и других заинтересованных лиц.
Новость о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя Украинского института национальной памяти прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян. "Украина дана современникам и потомкам в назидание", – написал он в своем "Телеграм". Свою мысль эксперт раскрыл более подробно в разговоре с "Дни.ру". "То, что это проходимец, каких мало, ни у кого никогда сомнений не вызывало", – напомнил он о личности Владимира Вятровича.
"У него были многочисленные обвинения и в фальсификации в научных трудах. И о том, что через Украинский институт национальной памяти распиливались бюджетные деньги, тоже говорили сильно раньше", – подчеркнул Армен Гаспарян.
Вятрович устраивал фуршеты в честь Голодомора. Еще раз: фуршеты в честь Голодомора... Рукалицо.— Maksim Usachov (@usachov_maksim) November 20, 2019
Однако скандала всеукраинского масштаба из этих сведений не получалось. Возможно, причина кроется в том, что на проблему не обращали внимания соратники Владимира Зеленского. Теперь ситуация изменилась.
"Просто это не становилось никогда предметом интереса депутатов Верховной рады и уж тем более средств массовой информации. Сейчас наконец все совпало", – заключил политолог.
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