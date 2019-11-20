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Политика

"Проходимец, каких мало": соратники Зеленского устроили скандал на Украине

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский спровоцировал скандал. Теперь вся Украина обсуждает, как бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пышный банкет в честь годовщины голодомора и присвоил себе деньги. Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом "Дни.ру" разобрал личность скандального историка.
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Под видом конференции, на которую якобы были приглашены 400 участников, Владимир Вятрович устроил фуршеты. Примечательно, что заказал он их у строительной компании. Этот факт делает приоритетной версию о том, что большая часть средств, выделенных на роскошную пирушку в честь очередной годовщины массовой гибели украинцев от голода, осела в карманах историка и других заинтересованных лиц.

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Новость о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя Украинского института национальной памяти прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян. "Украина дана современникам и потомкам в назидание", – написал он в своем "Телеграм". Свою мысль эксперт раскрыл более подробно в разговоре с "Дни.ру". "То, что это проходимец, каких мало, ни у кого никогда сомнений не вызывало", – напомнил он о личности Владимира Вятровича.

"У него были многочисленные обвинения и в фальсификации в научных трудах. И о том, что через Украинский институт национальной памяти распиливались бюджетные деньги, тоже говорили сильно раньше", – подчеркнул Армен Гаспарян.

Однако скандала всеукраинского масштаба из этих сведений не получалось. Возможно, причина кроется в том, что на проблему не обращали внимания соратники Владимира Зеленского. Теперь ситуация изменилась.

"Просто это не становилось никогда предметом интереса депутатов Верховной рады и уж тем более средств массовой информации. Сейчас наконец все совпало", – заключил политолог.

Автор: 20 ноября 2019, 21:43

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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КРЕМЛЕВСКИЙ ЗМЕЙ МЕНЯЕТ ШКУРУ... Вместо антинародного Едра появится антинародный "Двуглавый Орел" (Дракон). (ВИДЕО)
Прим.Ред. - Дорогие братья и сестры! Вот и объявлено то, о чем мы говорили еще 2 года назад. Путинское плоть от плоти и дух от духа - антигосударственное и антинародное Едро исчерпало свой лимит доверия народа и окончательно скомпрометировало себя. И теперь этот кремлевский змей готовится сменить свою шкуру.

"Единая Россия" будет замещена "Двуглавым Орлом" Константина Малофеева. Эта лукавая рокировка была задумана уже давно и близкие к Кремлю люди об этом знали еще 2 года назад. Ниже почитайте начало этого важного сообщения, которое мы будем комментировать по ходу текста.


КРЕМЛЕВСКИЙ ЗМЕЙ МЕНЯЕТ ШКУРУ... ВМЕСТО ФАШИСТСКОГО ЕДРА ПОЯВИТСЯ ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ (ДРАКОН)

Находящийся под международными санкциями православный бизнесмен из РФ Константин Малофеев озаботился созданием в России монархической партии. Под этот проект он основал новый медиахолдинг, однако источники финансирования таких амбициозных планов бизнесменом не раскрываются.

Плацдармом для новой консервативной партии стало Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел", председателем которого также является Малофеев. Сейчас в нем состоит свыше двух тысяч человек, но до конца 2019 года, меньше чем за два месяца, Малофеев планирует увеличить численность членов "Двуглавого орла" в пять раз, пишет 19 ноября "The Bell".

"В стране происходит политический кризис, и существует запрос на монархическую партию", - рассуждает коммерсант. По опросу ВЦИОМ, 28% россиян придерживаются монархических настроений, а 6 % четко понимают, как они это видят, добавляет Малофеев.

"Конечно, это люди, которые любят Владимира Путина и видят продолжение его власти в имперском монархическом ключе. Я разделяю эти ценности", - говорит он. В прошлом году на собрании "Двуглавого орла" Малофеев высказался еще яснее: "Мы считаем, что Путин послан нам Богом. С его приходом Россия встала с колен и заставила уважать себя во всем мире".

Прим.Ред. - Лжёт Константин! Истинные монархисты прекрасно понимают, что Путин и является главой того самого змея, который задушил Русь и Русский многонациональный народ. Как лжет Малофеев и о том, что Россия встала с колен. Это он говорит о самой богатой стране в мире, в которой десятки миллионов нищих граждан, а остальные - бедные! Лишь путинские друзья и прихлебатели стали миллиардерами-олигархами за счет невиданного ранее ограбления России.

Да, Путин попущен нам Богом! Но в наказание за наши грехи, которому сейчас приходит конец. А потому на Руси грядет обетованный Царь. И это - не Путин! Пусть Малофеев с песковыми и чубайсами разогревают сейчас народ в монархических настроениях. Они-то намереваются после этого посадить на трон Путина, но этого никогда не произойдет.

Господь в нужный момент даст нам предызбранного Царя по Сердцу Своему, под скипетром которого мы освободим Русь от всей этой нечисти, а Русскую церковь от всех антихристовых слуг и их пособников. Слава Богу за всё! Царь грядёт!

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как всегда - лживо(!), заверил, что создание монархической партии поклонников Путина - личная инициатива Малофеева, не согласованная с Кремлем.

Малофеев говорит, что на сегодня у него остался единственный бизнес - холдинг "Царьград". В него входит построенный Малофеевым отельный комплекс "Царьград" в деревне Спас-Тешилово Московской области, агрокомплекс, медиагруппа "Царьград" и курорт "Ливадия" в Крыму.

Малофеев не скрывает, что журналистам его медиагруппы фактически запрещено критиковать президента РФ. "Критиковать действующую власть нужно. Я учредитель телеканала "Царьград", вы знаете. И мы критикуем власть не меньше, чем телеканал "Дождь"! Но критиковать Владимира Путина нельзя, это исключено, делать это ни в коем случае нельзя", - объяснил он.

Прим.Ред. - Братья и сестры! Кремлевский Малофеев и Ко прекрасно понимают, что поливать грязью можно кого угодно, но не Путина. Ведь шкуру-то змею можно сбросить: т.е. всю эту едрисню и даже аутистов медведевых с золотовыми, а вот, потеряв главу змея - Путина, его антихристов режим уже не спасти.

И такая политика этих т.н. монархистов малофеевых - преступна. Они намеренно, осознанно и целенаправленно вредят нашей стране, помогая сохранять этот антинародный и антигосударственный режим, который является тем самым жидовским игом, о котором пророчествовали нам наши святые отцы.

Малофеевы прекрасно понимают, что за положение в стране несет персональную и полную ответственность только одно лицо - Путин, имеющий безраздельную власть в России уже 20-ть лет. Именно он контролирует законодательную власть страны через карманную "Единую Россию", имеющую парламентское большинство в Госдуме. Именно он полностью контролирует исполнительную власть страны через Правительство Медведева и назначаемых им губернаторов. Именно он контролирует судебную власть в стране через назначенных им судей, как впрочем, контролирует Следственный комитет через своего друга Бастрыкина, а Генпрокуратуру через друга Чайку. Именно Путин контролирует и четвертую власть - СМИ, которые полностью находятся под контролем и управлением Администрации президента.

И нет никаких оправданий этим предателям Руси и Русского многонационального народа. Но они попущены нам Богом для того, чтобы подготовить страну к приходу и воцарению Истинного Царя, дарованного Богом нашему народу в это апокалиптическое время. Слава Богу за всё! Аминь.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Константин Валерьевич Малофеев (1974 года рожд.) женат на Вильтер Ирине Михайловне (1972 года рожд.), являющейся адвокатом в юридической фирме «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры». Тесть — Вильтер Михаил Феликсович (род. 24.03.1948), заместитель генерального директора Фонда святителя Василия Великого.

К.Малофеев со своей женой Вильтер Ириной...

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засадить ублюдка галичанского лет на 10.
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