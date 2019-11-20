"Проходимец, каких мало": соратники Зеленского устроили скандал на Украине

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский спровоцировал скандал. Теперь вся Украина обсуждает, как бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пышный банкет в честь годовщины голодомора и присвоил себе деньги. Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом "Дни.ру" разобрал личность скандального историка.



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