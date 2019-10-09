Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Кампания носит название "Родник мира". По словам турецких властей, она направлена на создание безопасной зоны на севере страны.
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