Зеленский довел до истерики неуравновешенного Порошенко

Одобрение документа украинскими властями приведет к отмене санкций против России, заявил Порошенко в своем видеообращении в "Фейсбук". "Формула Штайнмайера" разрабатывалась под диктовку Москвы, полагает бывший президент.
Партия "Европейская солидарность", главой которой является Порошенко, будет поддерживать акции протеста против договоренностей с Россией. "Мы не дадим разрушить украинское государство", – заявил политик.
Соратники Порошенко поддержали позицию экс-президента. Так, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал "формулу Штайнмайера" "демонтажем украинского государства".
Накануне Владимир Зеленский объявил о согласовании "формулы" на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Документ предусматривает предоставление Донбассу временного особого статуса, проведение выборов, а затем закрепление специального положения региона на постоянной основе. Для этого Киев должен будет принять соответствующий закон.
Против договоренностей с Россией выступают националисты и бывшие участники так называемой антитеррористической операции. Радикальные элементы могут стать главной силой Порошенко и дать ему серьезные козыри в борьбе против новой власти.
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