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Политика

Зеленский довел до истерики неуравновешенного Порошенко

Петр Порошенко раскритиковал Владимира Зеленского. Фото: www.globallookpress.com
Первые шаги президента Украины Владимира Зеленского по улучшению отношений с Россией вызвали истеричную реакцию его предшественника Петра Порошенко. Политик резко высказался о подписании Киевом так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе.  
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Одобрение документа украинскими властями приведет к отмене санкций против России, заявил Порошенко в своем видеообращении в "Фейсбук". "Формула Штайнмайера" разрабатывалась под диктовку Москвы, полагает бывший президент.   

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Партия "Европейская солидарность", главой которой является Порошенко, будет поддерживать акции протеста против договоренностей с Россией. "Мы не дадим разрушить украинское государство", – заявил политик.   

Соратники Порошенко поддержали позицию экс-президента. Так, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал "формулу Штайнмайера" "демонтажем украинского государства".  

Накануне Владимир Зеленский объявил о согласовании "формулы" на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Документ предусматривает предоставление Донбассу временного особого статуса, проведение выборов, а затем закрепление специального положения региона на постоянной основе. Для этого Киев должен будет принять соответствующий закон.  

Сможет ли Зеленский закончить войну в Донбассе? Фото: www.globallookpress.com

Против договоренностей с Россией выступают националисты и бывшие участники так называемой антитеррористической операции. Радикальные элементы могут стать главной силой Порошенко и дать ему серьезные козыри в борьбе против новой власти.  

Автор: 2 октября 2019, 11:11
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