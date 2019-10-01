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Политика

"Уйдут годы": ушлый Порошенко крупно подставил наивного Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Борьба с коррупцией на Украине упирается в фундаментальные проблемы, на преодоление которых могут уйти годы. Чтобы справиться с этой задачей Владимиру Зеленскому придется противостоять стыдному наследству, которое оставил Петр Порошенко.
прочитано 174 раза

Если принять на веру тот факт, что Владимир Зеленский не сознательно вводил в заблуждение простых украинцев, обещая им после победы на выборах победить коррупцию в стране, то надо признать, что бывшего шоумена отличает удивительная наивность. Как отмечают эксперты, успех этого предприятия зависит не только от желания политика, но и от множества других факторов.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Большая часть проблем, с которыми предстоит столкнуться Владимиру Зеленскому на этом пути, возникла или же была любовно сохранена еще в бытность президентом Украины Петра Порошенко. По словам экспертов, в погоне за прибылью "шоколадный король" создал такую систему, при которой организованные преступные группы действовали в тесной смычке с властью.

"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура и СБУ, силами министерства финансов", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Впрочем, добавил глава украинского правительства, при Владимире Зеленском руководящие посты в этих структурах заняли люди, которые могут попытаться изменить ситуацию. Однако даже это не гарантирует успешного исхода.

"Главным вопросом здесь будет то, кем именно заменить этих людей. Также нужно найти средства для того, чтобы обеспечить сотрудника очень хорошо, чтобы у него не было соблазна участвовать в существующих схемах либо создавать новые", – цитирует РИА ФАН политолога Богдана Безпалько.

"Если на Украине попытаются достичь такой благородной цели, то на это уйдут годы. Все президентство Зеленского на это уйдет", – считает эксперт. Стоит учитывать, что помимо проблемы контрабанды и коррупции перед Владимиром Зеленским стоит множество задач, которые также требуют его участия. При этом каждый новый шаг вызывает масштабную волну критики.

Автор: 1 октября 2019, 21:26

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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про нож в спину забыли, вонючки!!!
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