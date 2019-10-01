"Уйдут годы": ушлый Порошенко крупно подставил наивного Зеленского

Борьба с коррупцией на Украине упирается в фундаментальные проблемы, на преодоление которых могут уйти годы. Чтобы справиться с этой задачей Владимиру Зеленскому придется противостоять стыдному наследству, которое оставил Петр Порошенко.

Если принять на веру тот факт, что Владимир Зеленский не сознательно вводил в заблуждение простых украинцев, обещая им после победы на выборах победить коррупцию в стране, то надо признать, что бывшего шоумена отличает удивительная наивность. Как отмечают эксперты, успех этого предприятия зависит не только от желания политика, но и от множества других факторов.

Большая часть проблем, с которыми предстоит столкнуться Владимиру Зеленскому на этом пути, возникла или же была любовно сохранена еще в бытность президентом Украины Петра Порошенко. По словам экспертов, в погоне за прибылью "шоколадный король" создал такую систему, при которой организованные преступные группы действовали в тесной смычке с властью.

"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура и СБУ, силами министерства финансов", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Впрочем, добавил глава украинского правительства, при Владимире Зеленском руководящие посты в этих структурах заняли люди, которые могут попытаться изменить ситуацию. Однако даже это не гарантирует успешного исхода.

Гончарук: "Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура (выходит, что Рябошапка), СБУ (я так понимаю Баканов), силами Минфина."



где этого идиота откопал Зеленский?



И это я ещё молчу про перлы о "почти уничтоженной" ЖД. Прям таки "господин-очевидность". — Фагот Коровьев (@Lucius_J_Brutus) October 1, 2019

"Главным вопросом здесь будет то, кем именно заменить этих людей. Также нужно найти средства для того, чтобы обеспечить сотрудника очень хорошо, чтобы у него не было соблазна участвовать в существующих схемах либо создавать новые", – цитирует РИА ФАН политолога Богдана Безпалько.

"Если на Украине попытаются достичь такой благородной цели, то на это уйдут годы. Все президентство Зеленского на это уйдет", – считает эксперт. Стоит учитывать, что помимо проблемы контрабанды и коррупции перед Владимиром Зеленским стоит множество задач, которые также требуют его участия. При этом каждый новый шаг вызывает масштабную волну критики.