США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс обнародовал результаты переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По словам Пенса, стороны согласовали вопрос о режиме прекращения огня.
Турки позволят силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG, подчеркнул Пенс. По его словам, американская сторона готова содействовать отводу курдских формирований.
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