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США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии

прочитано 155 раз

Вице-президент США Майк Пенс обнародовал результаты переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По словам Пенса, стороны согласовали вопрос о режиме прекращения огня.

Турки позволят силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG, подчеркнул Пенс. По его словам, американская сторона готова содействовать отводу курдских формирований. 

17 октября 2019, 21:16

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