Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-глава службы безопасности Виктора Ющенко во времена "оранжевой революции" Евгений Червоненко признался, что Киев сам своей неразумной политикой отпугнул от себя жителей Крыма. Однако, добавил он, у украинских властей все еще есть шанс обманом захватить полуостров, чтобы затем начать насаждать там свои порядки.

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