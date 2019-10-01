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Политика

В окружении Ющенко призвали обмануть Россию ради захвата Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-глава службы безопасности Виктора Ющенко во времена "оранжевой революции" Евгений Червоненко признался, что Киев сам своей неразумной политикой отпугнул от себя жителей Крыма. Однако, добавил он, у украинских властей все еще есть шанс обманом захватить полуостров, чтобы затем начать насаждать там свои порядки.

Продолжение: Шансов нет: на забитом Порошенко поставили крест
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В эфире телеканала "112. Украина" выступил соратник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко. Он призвал украинцев трезво смотреть на реальность.

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В частности, экс-чиновник напомнил, что мировое сообщество пока не получило ни единого доказательства участия России в конфликте в Донбассе. "Факт ее участия не доказан. Понимаю, есть переодетые, есть частные военные", – отметил он.

Ситуация с Крымом также не имеет простого решения, которое бы понравилось радикально настроенным украинским националистам. "По Крыму – да, санкции есть, но там был какой-то референдум", – заметил Червоненко.

Кроме того, добавил он, Киев сам по своей глупости отпугнул жителей полуострова. "Ющенко кричал еще в пятых – шестых годах: "Прекрати силой насаждать мову и школу", – рассказал бывший чиновник.

Он напомнил, что на полуострове проводились международные мероприятия, на которых продвигались украинская и крымско-татарская культура, и на подобную политику жители полуострова смотрели без предубеждения. Ограничения же русского встречали сопротивление среди местных.

Червоненко не отказался от мечтаний о захвате Крыма, однако, судя по его словам, Киеву необходимо будет действовать хитростью и обманом. "Вернуть Крым – это вернуть сознание людей, на своем примере показать, что у нас больше благосостояние и больше демократия. Другого не придумано", – подчеркнул он.

Кроме того, бывший чиновник заметил, что Киев также должен будет пойти на мир в Донбассе, однако и тут не быть до конца откровенным ни с жителями востока Украины, ни с представителями международного сообщества. "Преступники должны быть наказаны. Не надо вытирать обиду из памяти, надо остановиться, зажать себя и начать работать", – рассказал Евгений Червоненко.

Автор: 1 октября 2019, 15:59

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