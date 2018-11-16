Названа главная цель на переговорах Путина и Абэ по Курилам

У России нет мотивов передавать острова Японии, так считают эксперты, следящие за отношениями Москвы и Токио. Несмотря на то, что между двумя странами до сих пор нет мирного договора, это абсолютно не влияет на экономические, культурные и иные контакты.

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