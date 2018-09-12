Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина

Ангела Меркель пошла на поводу у президента США и не исключила участия Германии в бомбардировках Сирии. Британия и Франция тоже готовы к нанесению ударов по войскам Башара Асада, а, возможно, и по позициям российских ВКС.

Вслед за Дональдом Трампом канцлер ФРГ заговорила о недопустимости применения химического оружия сирийской армией. "Утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, – это не может быть ответом", – заявила Меркель, намекая на военный ответ.

Три дня назад немецкая газета Bild писала, что министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия страны в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб. Если такие удары будут, то Германия будет использовать свои самолеты Tornado, сообщает ТАСС.

Между тем в сирийском Идлибе уже приступили к съемкам фейковых химических атак. По данным российского Минобороны, скоро видео распространят западные телеканалы и после этого последует атака западной коалиции на позиции сирийской армии. Спектакль традиционно прошел с участием волонтерского движения "Белые каски".

На прошлой неделе после удара российских ВКС по боевикам, засевшим в этом городе, Дональд Трамп не исключил атаки на позиции российских Вооруженных сил. Президент США предупредил Сирию, Россию и Иран, что им не следовало бы атаковать провинцию Идлиб.

Если американцы пойдут на откровенное противостояние с Россией, то это может привести к катастрофе мирового масштаба. Россия ответным ударом уничтожит американские базы на северо-востоке Сирии, в районе Дэйр-эз-Зора, а также на юге и, кроме того, атакует флот, который дислоцирован в Средиземноморье.

Напомним, что американцы уже дважды наносили удары "Томагавками" по Сирии. Оба раза атаки происходили после сообщений о применении войсками Башара Асада химического оружия против мирного населения. Никаких доказательств химатак мировому сообществу предоставлено не было.