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Экономика

Новые санкции: Трамп нанес решающий удар по рублю

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Brochstein
Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных мер – отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На Западе полагают, что Москва причастна к резонансному инциденту.
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Распоряжение о введении санкций, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, было размещено в Федеральном регистре и официально опубликовано в минувшие выходные. Новые ограничения предполагают запрет на любую американскую помощь России, "кроме срочной гуманитарной", а также поставки сельскохозяйственных товаров и продуктов питания.

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Кроме того, Вашингтон прекращает поставку России продукции двойного назначения, которая может быть использована как в гражданских, так и военных целях. Исключение составляют товары, необходимые для сотрудничества в космосе и продукции, предназначенной для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Санкции также запрещают американским компаниям предоставлять "любые кредиты и другую финансовую поддержку" России. Вполне возможно, что это не последний пакет ограничительных мер в этом году. Более жесткие санкции против Москвы могут быть введены в ноябре этого года. Они предполагают ограничения для ряда крупнейших российских банков, а также запрет на операции с госдолгом России.

Эксперты между тем полагают, что отечественная валюта из-за новых санкций вполне может обвалиться до 80 рублей за доллар. При оптимистичном сценарии "деревянный" может крепнуть, но ниже 62,5 курс рубля вряд ли упадет даже к новогодним праздникам, предсказывают специалисты.


Наиболее реальный сценарий, убеждены аналитики, что в ближайшее время российская валюта достигнет значений 71 рубля за доллар и 80 за евро. Впрочем, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, финансовая система страны устойчива, поэтому бояться потрясений не стоит.

Автор: Иван Поляков27 августа 2018, 09:39

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