Трамп готов развязать третью мировую

Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется с каждым днем. После удара российских ВКС по боевикам, засевшим в этом городе, Дональд Трамп не исключил атаки на позиции российских Вооруженных сил. По мнению экспертов, это может привести к катастрофе мирового масштаба.

Вашингтон затеял опасную игру. По данным The Wall Street Journal, американский президент в раздумьях: то ли запустить "Томагавки" по иранским военным, помогающим сирийской армии бороться с террористами, то ли разбомбить позиции российских ВКС.

Дело в том, что президент Сирии Башар Асад якобы одобрил использование хлорина во время планируемой атаки против последнего крупного оплота повстанцев в Идлибе, и это может спровоцировать ответный удар американских Вооруженных сил.

Если американцы пойдут на откровенное противостояние с Россией, то это может грозить ответным ударом по американским базам на северо-востоке Сирии, в районе Дэйр-эз-Зора, а также на юге и, кроме того, по флоту, который дислоцирован в Средиземноморье. Такое мнение в интервью изданию "Правда.Ру" высказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Фактически это означает начало двойной игры, которая может перейти неизвестно в какие масштабы.

Напомним, неделю назад Дональд Трамп предупреждал Сирию, Россию и Иран, что им не следовало бы атаковать провинцию Идлиб. В тот же день российские ВКС нанесли самые массированные удары по боевикам с начала присутствия в Сирии.

Между тем российская военная разведка сообщает, что инсценировка химической атаки в Идлибе вот-вот произойдет: туда уже доставлен груз отравляющих веществ – бочки с хлором, которым будут снаряжаться реактивные системы. Спектакль, после которого обязательно последуют американские удары, пройдет традиционно с участием волонтерского движения "Белые каски".

За последние два года американцы дважды наносили удары "Томагавками" по Сирии. Оба раза атаки происходили после сообщений о применении войсками Башара Асада химического оружия против мирного населения. Никаких доказательств химатак предоставлено не было.