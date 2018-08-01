Фантазер Порошенко хочет восстановить Донбасс за счет России
В украинской политике много странностей. Очередная идея главы государства стала частью цепочки безумных действий и заявлений руководителей страны.
Порошенко написал на своей странице в соцсети, что Киев больше не должен ждать ни минуты и должен сформулировать консолидированные претензии к России.
"Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", – проинформировал подписчиков Порошенко и добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе 2018 года законом о реинтеграции Донбасса.
До этого Киев уже обращался в международные судебные инстанции с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму. Теперь настала очередь Донбасса, приказы о бомбардировках и артобстрелах которого отдавал лично верховный главнокомандующий Украины.
Очевидно, что Киев может и дальше подавать иски в отношении России, но никакого результата не будет. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
"Это заявление чисто для внутреннего потребления. У Порошенко начинается предвыборная кампания, ему надо как-то шевелиться, суетиться. Вот он и делает подобного рода заявления. Киев и дальше может подавать иски – хоть в "Спортлото", хоть куда угодно", – сказал эксперт.
Порошенко намерен потребовать от России возмещения убытков за Крым и Донбасс #Украина #Россия #Крым #Донбасс #Порошенко #Убыткиhttps://t.co/mt6blEQvoE pic.twitter.com/iaQdJAp6wQ— Cобытия дня в России (@smnewsru) 1 августа 2018 г.
Напомним, что Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Украинские политики чуть ли не каждый день говорят о захвате Россией Крыма и оккупации Донбасса. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.
В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену антитеррористической операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время. Это позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны.
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