"Полный бред": Украина в ужасе от нового учебника географии

Нынешние власти в Киеве пытаются построить новую страну за счет лжи, которой кормят украинских детей. Знакомство с учебником географии повергло в шок депутата Верховной рады.

Выдержки из нового учебного пособия опубликовал в Сети украинский журналист Андрей Манчук. Ознакомившись с учебником, депутат Верховной рады Вадим Рабинович испытал шок.

"Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать", – возмутился парламентарий. Рабинович рассказал о своих впечатлениях в эфире телеканала "112 Украина". По словам депутата, власти пытаются строить новую страну за счет бреда, внушаемого детям, а не каких-либо реальных дел.

Жители Украины, комментируя учебное пособие, не стесняются в выражениях. "Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до Крещения Руси", – написал один из комментаторов. "Если продолжать исследовать, придут к тому, что обезьяна произошла от украинца", – отметил другой. А третий предположил, что демократию в Древнюю Грецию завезли свободолюбивые жители Незалежной.

Рабиновича удивили утверждения о достижениях Незалежной в освоении космоса. Еще ему понравилась выдержка о пшенице украинского происхождения – именно этим продуктом, если верить авторам учебника, кормится весь мир. "Тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", – сыронизировал Рабинович.

Согласился депутат лишь с одним утверждением авторов учебника. Оно касается музыки. "Украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины", – сказано в одной из глав.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, сегодня в Незалежной у власти много тех, кто хочет переписать историю страны. Однако делают они это "глупо, топорно, бессмысленно и хамовато". При этом дети все равно хотят знать правду, а простые украинцы на подобный бред не обращают внимания, заявил эксперт в беседе с RT.

Напомним, что украинские политики часто отмечаются весьма странными заявлениями. Так, 28 июля президент страны Петр Порошенко назвал Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира.