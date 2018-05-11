Названа дата формирования нового правительства России

В Сети появилась информация о формировании нового правительства России. Кабинет министров под началом премьера Дмитрия Медведева будет собран до 18 мая.

Кроме того, глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным. Вероятно, они побеседуют в Сочи 15 мая, передает Telegram-канал LifeShot.