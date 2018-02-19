Володин: обвинения США 13 россиян во вмешательстве в выборы абсурдны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал абсурдными обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы в США. Об этом председатель нижней палаты заявил во время визита думской делегации в Швейцарию.



"Весь этот разговор в отношении России напоминает не только мир абсурда, но и говорит еще раз о том, что это, скорее всего, кризис политической системы США", – сказал Володин во время интервью, которое он дал телеведущему Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS.

По его словам, Демократическая партия США, которая проиграла на президентских выборах в 2016 году, вместо того, чтобы признать свою неудачу, начала обвинять Россию. Володин предположил, что у этого решения есть два возможных объяснения. "Либо мы не знаем то, что о нас знает американская сторона, либо на самом деле мы так могущественны", – иронично заметил спикер.

Председатель нижней палаты отметил, что 13 человек вряд ли могли оказать влияние на выборы президента США, подчеркнув, что американцы веками формировали свою политическую систему. "Она защищена и законами и традициями – как в системе представительной демократии, так в исполнительной власти", – сказал законодатель.





Напомним, ранее власти США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям России за якобы вмешательство в избирательную гонку в 2016 году. Соответствующие документы были опубликованы в прошлую пятницу министерством юстиции США.

В минувшее воскресенье делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Швейцарию. В рамках официального визита законодатели двух стран обсуждают укрепление двухстороннего сотрудничества в экономике, науке и культурной сферах.

