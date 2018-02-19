Парламенты России и Швейцарии укрепляют отношения двух стран

В минувшее воскресенье делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла в Швейцарию. В рамках официального визита российские законодатели проведут межпарламентские переговоры со своими швейцарскими коллегами.





В рабочей программе думской делегации запланированы двусторонние встречи с главой Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником дю Бюманом, а также руководителем федерального Департамента иностранных дел Игнацио Кассисом. Российские законодатели обсудят вопросы дальнейшего развития межпарламентского диалога и экономического взаимодействия двух стран.

Ожидается, что во время визита депутатов в Швейцарию будут подняты ключевые вопросы как двусторонней повестки, так и международной, в том числе вопросы борьбы с терроризмом, противодействия его финансированию. "У Швейцарии накоплен большой опыт в сфере финансовых институтов", – отметил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Также на полях визита пройдет встреча парламентариев, которые входят в так называемые группы дружбы Госдумы и Национального совета. По словам координатора депутатской группы по связям с парламентом Швейцарии Владимиром Гутеневым, законодатели двух стран обсудят интенсификацию контактов, в том числе и в гуманитарной сфере.





"Несмотря на то что Швейцария официально не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, наше взаимодействие в плане культурного взаимообмена, да и в других областях по сравнению с периодом до 2014 года несколько снизилось", – посетовал парламентарий. По его словам, не менее важно обсудить вопросы научно-технического сотрудничества.

Стоит отметить, что российские парламентарии во главе со спикером нижней палаты посещают Швейцарскую Конфедерацию впервые после 19-летнего перерыва. До этого последний визит состоялся в далеком 1999 году.

