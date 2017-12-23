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Политика

Володин призвал решать поставленные Путиным задачи

Вячеслав Володин. Фото: Пресс-служба Госдумы
Каждому гражданину России необходимо включиться в реализацию тех задач, которые обозначил президент Владимир Путин. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, выступление главы государства на XVII съезде "Единой России" можно считать программным.
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"Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием", – сказал председатель нижней палаты парламента. Он отметил, что нужно сделать все, чтобы наша страна была открытой ко всему новому несмотря на свою тысячелетнюю историю.

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Володин: С Путиным у нашей страны есть будущее

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В речи главы государства был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, за их целесообразность и качество, уверен Володин. Центральной темой выступления президента, добавил спикер, стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми.

"Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь", – пояснил глава нижней палаты.

На его взгляд, в настоящее время многие государства испытывают кризис, поскольку в них отсутствуют сильные лидеры. "Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент – Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул спикер Госдумы.

Решение главы государства выдвинуться народным кандидатом Володин назвал очень правильным. По его словам, опираясь на широкие слои населения Путин сможет эффективнее решать стоящие перед страной задачи. Граждане России, подчеркнул председатель нижней палаты, должны включиться в избирательную кампанию президента.

Выступая на XVII съезде "Единой России", который прошел 22-23 декабря в Москве, Владимир Путин призвал честно обозначить стоящие перед Россией проблемы и устранить то, что мешает развитию страны. "Ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результатов.

Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел", - сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин на съезде "ЕР" Фото: vk.com/er_ru

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность главы государства. "Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем", – сказал председатель "ЕР", премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президентская гонка в России стартовала в понедельник, 18 декабря, с момента опубликования соответствующего постановления Совета Федерации в "Российской газете". Начиная с этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в Центризбирком. Президент Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Как отметил ранее Вячеслав Володин, такое решение абсолютно логично. По словам Володина, это еще раз подчеркивает, что президент ставит во главу угла интересы народа и государства. "Он – президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности", – сказал председатель нижней палаты, подчеркнув, что с Путиным у страны есть будущее.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Автор: Иван Поляков23 декабря 2017, 17:54

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