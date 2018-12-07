Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире
Инцидент случился во время обсуждения военного положения в стране. По словам Барны, парламентарии, которые не участвовали в операции в Донбассе, не имеют права делать заявления о введении особого режима и критиковать бюджет Украины, передает "Царьград".
В свою очередь Левченко назвал оппонента прислужником олигархата. "Вы показали свой уровень. Как тот человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", – заявил депутат. После этого завязалась драка.
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