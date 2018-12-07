Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире

Будни украинских депутатов проходят весело и увлекательно. Махать кулаками народные избранники не стесняются даже на камеру. Очередной инцидент с участием законодателей произошел в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Представитель "Блока Петра Порошенко" Олег Барна подрался с членом партии "Свобода" Юрием Левченко.



Инцидент случился во время обсуждения военного положения в стране. По словам Барны, парламентарии, которые не участвовали в операции в Донбассе, не имеют права делать заявления о введении особого режима и критиковать бюджет Украины, передает "Царьград".

В свою очередь Левченко назвал оппонента прислужником олигархата. "Вы показали свой уровень. Как тот человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", – заявил депутат. После этого завязалась драка.