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Политика

В США заговорили о нападении на Россию после провокации Украины

Фото: www.globallookpress.com
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд рассказал о том, готовит ли Пентагон нападение на Россию после провокации, которую в Керченском проливе устроила Украина. Тем временем заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон предъявила России новое требование.
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Отношения между Россией и США продолжают осложняться, причем американская сторона использует любые поводы, чтобы усугубить этот процесс. Некоторые эксперты стали всерьез опасаться, что реакция Вашингтона на задержание нарушивших российскую границу военных кораблей Украины может быть неадекватно жесткой, вплоть до военного вторжения.

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Успокоить общественность поспешил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Он подчеркнул, что военного ответа на инцидент в Керченском проливе Пентагон не готовит, передает Пятый канал. Командование не станет перебрасывать в Черное море отряд кораблей, о чем сообщалось как о практически свершившимся факте.

Более того, Джозеф Данфорд в течение нескольких часов вел переговоры с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, и за все это время тема задержания трех украинских кораблей в Керченском проливе не поднималась. Американский генерал признался, что в основном они занимаются координацией действий в операциях по борьбе с террористами в Сирии.

Впрочем, говорить о том, что отношения между странами кардинально улучшились, пока рано. На это указывает тот факт, что заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон предъявила России очередное требование. Она заявила, что Москва должна либо избавиться от ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), либо модифицировать ее.

В Вашингтоне считают, что радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, и это не вписывается в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу", – цитирует Томпсон РИА ФАН.

Автор: Геннадий Куприянов7 декабря 2018, 08:44

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