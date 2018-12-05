Богохульника Порошенко отправили в баню
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда назвал объявление даты съезда украинской церкви президентом Порошенко свидетельством политического заказа и сравнил лидера Незалежной с императором Рима. Легойда удивился тому, что о проведении объединительного собора на Украине говорит не Патриарх Варфоломей, а политик.
"Прямо чистый император Константин! Только времена сейчас совсем другие. И после этого можно всерьез говорить, что происходящее - не политический проект?", – написал Легойда в своем Telegram-канале.
Напомним, что Петр Порошенко заявил, что объединительный церковный собор пройдет 15 декабря в Киеве. Он должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.
Император Константин Великий правил Римской империей в IV веке. Он официально перенес столицу из Рима в Византий, который уже при его жизни стал называться Константинополем (сейчас – Стамбул).
"Чистий імператор Костянтин": в РПЦ відреагували на оголошення Порошенком дати Об'єднавчого соборуhttps://t.co/H5irx9nOPL#новости #новини #ТСН #церква #Порошенко— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 5 декабря 2018 г.
Незадолго до смерти больной император отправился в Еленополис пользоваться ваннами. Вначале он лечился в банях Никомедии, затем прибег к горячим источникам Дрепана, после чего поселился на своей столичной вилле Анкирона, куда призвал нескольких арианских епископов для принятия крещения.
Видимо, богохульник Порошенко решил пойти по стопам Константина. Во всяком случае, к лику святых он себя уже причислил: два года назад в храме, находящемся на территории, прилегающей к резиденции Петра Порошенко под Киевом, появилась фреска с изображением президента и членов его семьи.
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