Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи

Сын зверски убитого ливийского лидера просит Москву о помощи. Не исключено, что при финансовой и политической поддержке Кремля Саиф аль-Ислам Каддафи станет новым лидером погрязшей в гражданской войне Ливии.

Агентству Bloomberg стало известно, что Кремль готов поддержать Каддафи-младшего как будущего лидера государства. В начале декабря представитель политика встретился с замглавы российского МИД и передал письмо с просьбой о политической поддержке.

Саиф аль-Ислам просит у Москвы денег и посредничество в переговорах с ливийскими центрами власти, чтобы заручиться поддержкой на президентских выборах, намеченных на весну 2019 года. Политик ищет помощи у Москвы не случайно – его объявил в розыск Международный уголовный суд, обвинив в том числе в преступлениях против человечности.

По данным Bloomberg, Россия сейчас контактирует в Ливии со всеми противоборствующими группировками, признанными и непризнанными ООН. В Москве несколько раз был с визитами премьер-министр Файез аль-Саррадж и другие высокопоставленные чиновники из Триполи. Известно также, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с 2015 года также налаживает в Ливии неформальные связи со всеми политическими силами.

На Смоленской площади полагают, что в Ливии никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах. Сына бывшего ливийского лидера и его сторонников в МИД называют составной частью политического процесса в стране.





"Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса", – сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

Между тем востоковед-арабист Марианна Беленькая полагает, что Москва вряд ли поддержит президентские амбиции сына бывшего ливийского лидера.

"Не думаю, что сын Каддафи может рассчитывать на что-то особенное, если только он не добьется широкой поддержки внутри Ливии. Пока с этим очень непонятно", – сказала эксперт в интервью НСН и напомнила, что Саиф аль-Ислам долгое время живет в Каире и не появляется у себя на родине.

Напомним, что во время гражданской войны в Ливии повстанцы захватили Саифа аль-Ислама Каддафи уже после убийства его отца Муаммара Каддафи в 2011 году. Его судили, но в 2017 году амнистировали. Вскоре после этого с ним связались представители России и провели переговоры по видеосвязи.