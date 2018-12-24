Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Понедельник 24 декабря
Лента новостей
15:32
Иранская Джоли показала шокирующее видео
15:28
Японские ученые изобрели эликсир молодости
15:14
Пассажиров автобуса шокировали неожиданным стриптизом (видео)
14:57
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
14:52
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
14:34
"Даже не улыбнется": Курникова показала очень серьезного сына от Иглесиаса
14:17
Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим
14:03
Известная актриса скоропостижно скончалась на 32-м году жизни
13:51
Явные проблемы: Малахов высказался об импотенции
13:40
Меган Маркл попала впросак из-за подарка королеве
13:38
Оскорбленная Валерия воссоединилась с отвергнувшей ее дочерью
13:37
Красавчик Брежневой бросил отказавшуюся от оральных ласк любовницу из "Дома-2"
13:16
Открыто смертоносное действие сахара в развитии рака
13:12
В Москве мужчину обстреляли и избили ради фруктов
13:01
Арнтгольц впервые рассказала о романе с Богатыревым
12:44
В Тюмени дворники зверски избили прохожих лопатами
12:22
В Омске водитель бросил пассажиров после страшной аварии
12:21
Волочкова показала свое белье на вручении премии
12:16
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
12:09
Известная актриса публично унизила Бузову
12:06
Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне
11:42
В Ростове загорелся склад
11:36
Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе
11:28
Завидный холостяк Билан ошарашил заявлением о свадьбе
11:09
В Башкирии иномарка влетела в опору моста
10:50
Ургант крупно опозорился в прямом эфире
10:41
Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных
10:28
Под Москвой обнаружили набитый наркотиками автомобиль
10:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года
09:54
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
09:52
Звезду фильма "Любовь и голуби" увезли в больницу
09:32
Под Нижним Новгородом два человека погибли в результате пожаров
09:18
Народ привел в бешенство сюжет "России 1"
09:10
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
08:59
Есть пострадавшие: в Краснодарском крае электричка сошла с рельсов
08:36
Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова
08:25
Украинские военные устроили погром на границе с Крымом
08:20
Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили
07:12
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
06:06
К чему снится салют
22:06
Ситуация накаляется: Меган Маркл разрушила королевскую семью
20:02
Брак Аршавина под угрозой
18:17
Бывшая Шнурова влезла в скандал с Собчак и Виторганом
17:20
"Голубь мира": Алибасов помирил Федосееву-Шукшину с дочерью
16:44
"Сладкие куклята": Дети Галкина и Пугачевой умилили народ
16:25
В "ЕР" возмущены цинизмом брянских чиновников после скандала с детьми
16:13
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой
15:53
Лысая модель Playboy покорила Сеть
15:46
Свалившаяся с температурой Бузова обратилась к фанатам
14:57
Лорак оказалась в объятиях известного продюсера после скандала с разводом
14:49
Навку сняли в обнимку с пивными кружками
13:56
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
13:47
Собчак отправляют на Дом-2 после "измены" Виторгану
13:25
"Жизнь катится под откос": Крид под капельницей в разгар новогодних корпоративов
12:39
Помолодевшая Буланова собирается стать бабушкой
11:45
Успенская резко сменила имидж
11:00
"Не вмешивайтесь": Собчак впервые заговорила после слухов о разводе с Виторганом
10:40
45-летняя Мария Порошина выставила живот на публике перед родами
10:28
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
08:08
Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
06:06
"Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой
00:25
Дмитрий Шепелев потерялся на фоне стильного Стаса Михайлова
23:03
Красавчик Прилучный проиграл Пьехе в битве за секс
19:12
Оголившаяся Волочкова нырнула в ледяную купель (видео)
17:57
Постельное видео Муцениеце и Прилучного слили в Сеть
17:02
Рынска взорвалась из-за развода Собчак и Виторгана
16:26
"Жесткий, суровый человек": Киркоров сделал откровенное признание о браке с Пугачевой
15:35
"Маркл-монстр" неожиданно нашла защиту после травли
15:10
"Прямо страшно": Гузеева шокировала жуткой фотографией
14:51
В шахте "Уралкалия" в Соликамске произошел взрыв
14:42
Испанский трансгендер едва не стал "Мисс Вселенная-2018"
14:25
Россиян просят защитить Чудской лес
13:58
Старый гей воткнул нож в спину Медведевой
13:53
Дочь Ани Лорак поразила всех на шоу ''Голос''
13:28
Навка увела Светикову от Чадова
13:16
Половина элитных квартир в Москве продается тайно
12:49
Что мешает отмене роуминга между Россией и Белоруссией
12:37
Потеряли: Виторган попал в скандал из-за пропажи обручального кольца
12:28
Андреева побила Кудрявцеву
11:09
Волочкова спихивает с трона постаревшую Пугачеву
11:06
Джоли пообещала прилюдно вылить на Питта ушат помоев
10:41
Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место
08:09
К чему снится Дед Мороз
07:15
"Сводит концы с концами": пенсионерка Ротару нашла благодетелей за рубежом
06:03
Как встретить Свинью: украшаем дом к Новому году
00:05
"На куски порезать": затравленная модель plus-size требует расплаты
23:06
Детям Пугачевой и Чуриковой пророчат общее горе
22:01
Морально неустойчив: раскрыта страшная тайна Порошенко
21:54
Загнанная Бузова неожиданно слегла
21:49
Операторы пообещали взвинтить цены на мобильную связь
21:40
"Чудес не бывает": Авербух вынес приговор упавшей Медведевой
21:28
Секта Жукова из "Руки вверх!" вызвала оторопь
21:23
Волгоградец обокрал хозяйку арендованной в Тюмени квартиры ради возвращения домой
21:15
Пенсионерка-хулиганка "заминировала" поезд в Удмуртии
20:58
Школу в Казани проверят из-за поставленных на колени детей
20:43
"Бабки – огонь": Сябитова с Донцовой поделились мудрыми советами
20:30
Трое жителей Екатеринбурга убили девушку на новогоднем корпоративе
20:08
Волочкова в полупрозрачном платье привела россиян в экстаз
19:50
Совет на выходные
19:22
В Тюмени из запертой машины спасли замерзавшую кошку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
Политика

Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Сын зверски убитого ливийского лидера просит Москву о помощи. Не исключено, что при финансовой и политической поддержке Кремля Саиф аль-Ислам Каддафи станет новым лидером погрязшей в гражданской войне Ливии.
прочитано 1426 раз

Агентству Bloomberg стало известно, что Кремль готов поддержать Каддафи-младшего как будущего лидера государства. В начале декабря представитель политика встретился с замглавы российского МИД и передал письмо с просьбой о политической поддержке.

ПО ТЕМЕ

Из банка пропали миллиарды Каддафи

Кто стоял за убийством Каддафи

Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России

Саиф аль-Ислам просит у Москвы денег и посредничество в переговорах с ливийскими центрами власти, чтобы заручиться поддержкой на президентских выборах, намеченных на весну 2019 года. Политик ищет помощи у Москвы не случайно – его объявил в розыск Международный уголовный суд, обвинив в том числе в преступлениях против человечности.

По данным Bloomberg, Россия сейчас контактирует в Ливии со всеми противоборствующими группировками, признанными и непризнанными ООН. В Москве несколько раз был с визитами премьер-министр Файез аль-Саррадж и другие высокопоставленные чиновники из Триполи. Известно также, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с 2015 года также налаживает в Ливии неформальные связи со всеми политическими силами.

На Смоленской площади полагают, что в Ливии никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах. Сына бывшего ливийского лидера и его сторонников в МИД называют составной частью политического процесса в стране.

Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: www.globallookpress.com

"Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса", – сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

Между тем востоковед-арабист Марианна Беленькая полагает, что Москва вряд ли поддержит президентские амбиции сына бывшего ливийского лидера.

"Не думаю, что сын Каддафи может рассчитывать на что-то особенное, если только он не добьется широкой поддержки внутри Ливии. Пока с этим очень непонятно", – сказала эксперт в интервью НСН и напомнила, что Саиф аль-Ислам долгое время живет в Каире и не появляется у себя на родине.

Напомним, что во время гражданской войны в Ливии повстанцы захватили Саифа аль-Ислама Каддафи уже после убийства его отца Муаммара Каддафи в 2011 году. Его судили, но в 2017 году амнистировали. Вскоре после этого с ним связались представители России и провели переговоры по видеосвязи.

Автор: Александр Комаров24 декабря 2018, 15:27

комментарии

Политика

Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
Меланья бросила Трампа на Рождество
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Веселый Порошенко шлепнулся в лужу во время праздника

Шоу-бизнес

Встретившаяся с Кадыровым Канделаки оставила некролог и переписала квартиру
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
"Даже не улыбнется": Курникова показала очень серьезного сына от Иглесиаса
Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим

Проишествия

"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили

Злые языки не оценили наряд девушки
Политика

Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину

Украинский лидер сделал провокационный выпад
Шоу-бизнес

Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе

Снимок она разместила в Instagram
Шоу-бизнес

Известная актриса публично унизила Бузову

Она заявила, что Бузова не умеет петь

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой
Совет на выходные
Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком

Фоторепортажи

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

Спорт

Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой
"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru