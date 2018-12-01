Соревнуются с Геббельсом: как "Новая газета" манипулирует общественным сознанием

Либеральное издание "Новая газета" в журналистских кругах давно прослыло как ангажированное СМИ, время от времени участвующее в скандалах. Отодвигая позитивные новости о России на второй план, журналисты издания продолжают поливать свою страну грязью, отмечают эксперты.



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