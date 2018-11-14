"Новая газета" спуталась с воюющим против россиян в Сирии калужанином

"Новая газета" взяла интервью у выходца из России, который несколько лет назад решил отправиться добровольцем в Сирию воевать на стороне оппозиции. Либеральное издание с легкостью допускает тот факт, что их собеседник мог воевать плечом к плечу с запрещенной в России террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" против сирийской армии и российских добровольцев.

Калужанин Сергей Трофимов не раз попадал в поле зрения российских изданий. В мае 2016 года он уже становился звездой газет: о нем писали, как о перебежчике на сторону ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"). Материал оказался не совсем корректен, но лишь из-за одного нюанса. Сергей был замечен в пропагандистском видеоролике, опубликованном другой запрещенной в России террористической группировкой – "Джейш аль-Фатх".

Этот альянс джихадистов впервые был основан в 2015 году и имел в своем распоряжении несколько группировок, орудовавших в провинции Идлиб. Именно эта организация, в которой на тот момент числился собеседник "Новой", казнила 71 сирийского солдата, запертых в кольце на базе базы Абу-Духур осенью 2015 года. Та же группировка взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего в декабре 2016 года в Анкаре на фотовыставке. Разумеется, это не весь список преступлений, числящихся за "Джейш аль-Фатх".

В какой группировке сейчас состоит Сергей Трофимов, неизвестно. Однако будь то "Ахрараш-Шам" или "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в России), ясно, что калужанин по-прежнему числится в рядах боевиков. Все эти группировки неоднократно появлялись в Идлибе, устраивали демонстративные казни мирного населения, а также организовывали теракты против правительственных войск.

По некоторым данным, Трофимов сейчас подвизается в "Ахрараш-Шам", которая в начале 2018 года пыталась сбросить с беспилотника снаряды на школу саперов в Хомсе, где в тот момент находились российские военные инструкторы.

Почему именно такие персонажи оказываются в центре внимания либеральных СМИ, вызывая у них неподдельный интерес? В марте 2017 года журнал Евгении Альбац The New Times уже брал интервью у Трофимова, рассказывавшего о том, как состоял в анархистских организациях.

Статья привлекла внимание правоохранительных органов и была справедливо заблокирована Роскомнадзором. Как сообщала Альбац, ведомство заметило в тексте оправдание терроризма. Поэтому издание оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Теперь эстафету приняла "Новая". Автор публикации Ольга Боброва пишет, что террорист сам захотел дать интервью. Якобы он вышел на журналистку через загадочных коллег. Что это за коллеги, до сих пор неясно.

Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, Боброва без всяких ремарок и пояснений спокойно разместила рассказ боевика, воюющего против российских и сирийских военных. Очевидно, что "Новая" преследовала свои цели взамен на бесплатную рекламу сирийских джихадистов.

По поводу публикации "Новой газеты" высказался востоковед РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов. Он объяснил корреспонденту РИА ФАН, что Трофимов по идее должен быть подвергнут судебному преследованию, раз относит себя к группировке "Ахарараш-Шам", ранее аффилированной с "Джебхат ан-Нусрой". Публикация интервью с террористом противоречит российскому законодательству. Подобные статьи оправдывают терроризм, а значит, ответственность должен нести как боевик, так и пресса, распространяющая подобную информацию.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Александр Асафов. Он полагает, что либеральная пресса всегда ищет себе отрицательных медиагероев. Оппозиционные журналисты романтизируют терроризм в угоду идеологической войне. А пропаганда радикального исламизма на страницах "Новой" давно никого не удивляет.

К чему может привести героизация персонажей вроде Трофимова? Многие могут превратить калужского террориста в пример для подражания. Поэтому стоит провести тщательную экспертизу текста. Подобные пропагандистские публикации, где о преступниках пишут, как о героях, должны попадать в поле зрения правоохранительных органов.