"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в неловкую ситуацию. На этот раз он во всеуслышание заявил об украинской оккупации Донбасса. Слова лидера Незалежной прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.



В понедельник, 22 января, президент Украины выступил на мероприятии по случаю Дня соборности страны – праздника в честь подписания в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западной-Украинской Народной Республики (ЗУНР). В своей речи глава Незалежной сделал нелепую оговорку.

"День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... ", – начал было Порошенко, затем быстро поправился, заменив слово "украинского" на "российского". После этого в своей типичной манере продолжил разглагольствовать о "российской агрессии".

"Браво, давно пора было назвать вещи своими именами. И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь", – написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.







При этом ровно месяц назад, 22 декабря, президент Украины на посвященной столетию дипломатической службы страны церемонии допустил схожую ошибку. "Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", – сказал Порошенко. Однако поправлять себя в тот раз он не стал.

Об "украинской оккупации" лидер Незалежной говорил и в январе 2017 года в Мариуполе в своем выступлении перед военнослужащими. "Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно", – сказал Порошенко.

На подобные ситуации всегда живо реагировали пользователи социальных сетей. Кто-то утверждал, что украинский лидер оговаривается "по Фрейду", другие же с иронией предположили, что Порошенко, быть может, в действительности считает оккупантом и агрессором возглавляемую им же страну, но не может в этом признаться в силу объективных обстоятельств.

