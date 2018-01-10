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Политика

Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак пожаловалась на травлю и насилие по отношению к ее сторонникам. Светская львица заявила, что против нее пытаются разыграть "праворадикальную карту".
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"Сегодня в Орле моей сборщице Валентине Шаховой порвали куртку и подписные листы. Тоже прямо при сборе подписей набросился какой-то мужчина. Валентине между тем 57 лет", – написала Собчак на своей странице в Instagram.

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По словам светской львицы, ее сторонников "избивают, взламывают двери, передают пакеты с угрозами". "Все это происходит одновременно, так, словно, к этому давно готовились. Будто это все исходит из одного координирующего центра", – сокрушается кандидат в президенты.

Кроме того, она пожаловалась на травлю по национальному признаку. "Глупо, конечно, говорить, что я – русский человек, хотя во мне много разных кровей, и что все детство провела у бабушке в Брянске", – посетовала Собчак. Она отметила, что ее муж Максим Виторган – еврей. "И мой сын Платон значит еврей. И я горжусь своим мужем, своим сыном", – добавила она.


Напомним, на днях Собчак оказалась в центре очередного скандала. В новогоднюю ночь кандидат в президенты вместе с мужем и другим неизвестным мужчиной устроили танцы под дверью православного храма. Все происходящее снималось на видео.

Позже запись появилась в Instagram телеведущей. "About last night или Пусси Райот уже не те", – подписала пост Собчак. Однако вскоре ролик был удален.


Поведение светской львицы взбесило россиян. "Скоро как Панин будет в порно с животными учавствовать, ну а че...удивить уже не чем" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.), "Можно смысл вашей акции донести другим способом, причем здесь храм?" "Ничего святого как не было,так с годами и не появилось,омерзительное поведение", "Стыд", – написали обескураженные комментаторы.

В конце декабря Центризбирком зарегистрировал журналистку в качестве кандидата на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". После этого она приступила к сбору подписей в свою поддержку.

Автор: Иван Поляков10 января 2018, 20:52
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