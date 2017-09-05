Кремль ответил на странное заявление президента Литвы

Распространенные президентом Литвы Далей Грибаускайте сведения о том, что российский лидер Владимир Путин предоставил ей список условий, необходимых для поддержания теплых отношений между странами, не нашли подтверждения. "Нет. Это неправда", – цитирует газета "Известия" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, Грибаускайте заявила, что на первой же встрече с ней Путин поставил ей жесткие условия. Якобы российский лидер потребовал не строить атомную станцию, сотрудничать с Россией и другое. "Или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", – рассказала она. Впрочем, эксперты уверены, что Грибаускайте просто эксплуатирует антироссийскую риторику, так как сказать своим избирателям ей пока нечего.