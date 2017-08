Премьер Японии унизил Терезу Мэй

Копия редкой тысячефунтовой банкноты с подписями отцов-основателей современной Японии и не менее редкая картина с сюжетом о помощи Японии Англии во время Первой мировой войны – с такими дарами прибыла в Токио премьер-министр Великобритании. Терезе Мэй пришлось призвать на помощь все свое самообладание, когда японский коллега вручил ей книгу о национальной кухне.

Разочарование главы британского правительства было очевидным. Однако пресс-служба премьера, естественно, опровергла "инсинуации" наблюдателей, заявив, что Мэй была "польщена" тем, что японцы "узнали о ее увлечении кулинарией", пишет The Daily Mail.

Уникальность подаренной Терезой Мэй банкноты состоит в том, что она подписана "Пятеркой из Тесю". Пятеро юношей из одноименного японского княжества в 1863 году тайно, в обход существовавшего в те годы запрета, уехали на стажировку в Университетский колледж Лондона. Впоследствии они сыграли главную роль в становлении японского государства в его современном виде. Ито Хиробуми стал первым премьером и четырежды переизбирался на этот пост.

Издание напоминает, что британским премьерам не впервые не везет с подарками. Лейборист Гордое Браун в 2009 году буквально осыпал дарами американского лидера Барака Обаму. В частности, он преподнес президенту США богато инкрустированный декоративный держатель пера из ценной древесины викторианской эпохи и первое семитомное издание биографии Черчилля авторства Мартина Гилберта. Получил Браун от Обамы набор из 25 DVD с классическими американскими фильмами.

Day 2 of #PMinJapan! #TheresaMay discussed the military partnership between . PM wearing @DanielBlakeUK @randbofficial @AmandaWakeley pic.twitter.com/Nr5gN0RkVE