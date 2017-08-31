Премьер Японии унизил Терезу Мэй

Обмен подарками между премьерами Великобритании и Японии в Токио вызвал тихий скандал в истэблишменте. Получив от Терезы Мэй предметы, имеющие историческую ценность, Синдзо Абэ вручил ей кулинарную книгу. Как полагают, с тонким намеком.

Копия редкой тысячефунтовой банкноты с подписями отцов-основателей современной Японии и не менее редкая картина с сюжетом о помощи Японии Англии во время Первой мировой войны – с такими дарами прибыла в Токио премьер-министр Великобритании. Терезе Мэй пришлось призвать на помощь все свое самообладание, когда японский коллега вручил ей книгу о национальной кухне.

Разочарование главы британского правительства было очевидным. Однако пресс-служба премьера, естественно, опровергла "инсинуации" наблюдателей, заявив, что Мэй была "польщена" тем, что японцы "узнали о ее увлечении кулинарией", пишет The Daily Mail.

Уникальность подаренной Терезой Мэй банкноты состоит в том, что она подписана "Пятеркой из Тесю". Пятеро юношей из одноименного японского княжества в 1863 году тайно, в обход существовавшего в те годы запрета, уехали на стажировку в Университетский колледж Лондона. Впоследствии они сыграли главную роль в становлении японского государства в его современном виде. Ито Хиробуми стал первым премьером и четырежды переизбирался на этот пост.

Издание напоминает, что британским премьерам не впервые не везет с подарками. Лейборист Гордое Браун в 2009 году буквально осыпал дарами американского лидера Барака Обаму. В частности, он преподнес президенту США богато инкрустированный декоративный держатель пера из ценной древесины викторианской эпохи и первое семитомное издание биографии Черчилля авторства Мартина Гилберта. Получил Браун от Обамы набор из 25 DVD с классическими американскими фильмами.

Что касается сборника кулинарных рецептов для Терезы Мэй, то некоторые наблюдатели усмотрели в подарке намек (из серии "место женщины на кухне"). Позже, правда, выяснилось, что книга была лишь частью японских даров – британской делегации предстоит везти на родину 1 тысячу цветущих деревьев для посадки на берегах Туманного Альбиона.