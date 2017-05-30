Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила быть капризной во благо страны. По ее словам, на переговорах с Евросоюзом об условиях брекзита нужна "трудная" женщина.

Глава правительства Великобритании уверена, что судьбу страны можно изменить к лучшему. "Это зависит от тяжелых переговоров по брекзиту. Я буду чертовски трудной женщиной, но я буду хорошо торговаться", – заявила Тереза Мэй на теледебатах с лидером лейбористов Джереми Корбином в эфире канала Sky News.

По словам политика, если Великобритания не придет к выгодному соглашению с Евросоюзом, она может покинуть ЕС и без подписания какого-либо договора. Мэй исходит из принципа "отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка".

"Многие готовы сделать что угодно, лишь бы добиться соглашения с Евросоюзом. Это плохая сделка. А мне нужна хорошая", – отметила премьер. При этом она пообещала уважать волю народа. Журналисты присудили Мэй победу в этом раунде теледебатов, отметив, что она позиционирует себя как "глава брекзита".

По данным издания Financial Times, члены Евросоюза потребовали от Великобритании 100 миллиардов евро за выход из объединения. По сведениям других источников, сумма варьируется в пределах 40-60 миллиардов евро.

Министр по делам брекзита Дэвид Дэвис подчеркнул, что Великобритания может покинуть ЕС без подписания соглашения. По его словам, Лондон пойдет на такие меры, если Брюссель не снизит размер выплаты.

