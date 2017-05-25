Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу по поводу утечки данных о расследовании теракта в Манчестере. Ожидается, что их встреча состоится в рамках саммита НАТО.

Премьер Великобритании не в восторге от того, что американская пресса размещает данные о подробностях следствия и ссылается на силовиков США. Недовольна Тереза Мэй и тем, что журналисты раскрыли личность подозреваемого и тип взрывного устройства, передает Guardian.

Ранее в полиции Великобритании заявили, что из-за просочившихся в американские СМИ конфиденциальных данных о теракте на стадионе в Манчестере Вашингтон может потерять доверие Лондона. Тереза Мэй выскажет претензии Дональду Трампу 25 мая.

Между тем поступок 22-летнего смертника Салмана Абеди попыталась объяснить его сестра Джомана. По ее мнению, брат руководствовался желанием отомстить за удары возглавляемой США коалиции в Сирии, передает The Wall Street Journal.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY�� pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 мая 2017 г.

"Я думаю, он видел, как умирали мусульманские дети, видел американские бомбежки в Сирии... Он хотел отомстить", – предположила девушка. Салмана она охарактеризовала как человека доброго и любящего.

Brother of Manchester bombing suspect knew an attack was coming, Libyan official says. https://t.co/QiD7ufk3wp pic.twitter.com/ZtqYzxRS3C — ABC News (@ABC) 25 мая 2017 г.

Младший брат смертника Хашим заявил, что был в курсе готовящейся атаки, однако не знал, где и когда она будет совершена, сообщает ABC News со ссылкой на власти Ливии. Примечательно, что Хашим Абеди ранее был задержан в связи с планированием теракта в Триполи.

Напомним, что взрыв прогремел после концерта певицы Арианы Гранде на площадке "Манчестер Арена". По последним данным, погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что уровень террористической угрозы в стране остается серьезным.