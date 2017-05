Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку

Премьер Великобритании не в восторге от того, что американская пресса размещает данные о подробностях следствия и ссылается на силовиков США. Недовольна Тереза Мэй и тем, что журналисты раскрыли личность подозреваемого и тип взрывного устройства, передает Guardian.

Ранее в полиции Великобритании заявили, что из-за просочившихся в американские СМИ конфиденциальных данных о теракте на стадионе в Манчестере Вашингтон может потерять доверие Лондона. Тереза Мэй выскажет претензии Дональду Трампу 25 мая.

Между тем поступок 22-летнего смертника Салмана Абеди попыталась объяснить его сестра Джомана. По ее мнению, брат руководствовался желанием отомстить за удары возглавляемой США коалиции в Сирии, передает The Wall Street Journal.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE