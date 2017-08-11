Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Пятница 11 августа
Лента новостей
20:19
46-летняя Кудрявцева поразила шикарной фигурой
20:15
Ученые раскрыли гнусные женские привычки в постели
20:01
Медведев: Демпинг на рынке жилья недопустим
19:43
Дана Борисова возвращается на телевидение
19:09
В Москве появился шедевр спортивной архитектуры
19:08
Что скрывает Ольга Бузова
19:02
Гниющие тела двух пропавших мужчин нашли в Подмосковье
18:53
ЦБ объявил о резком скачке цен на продукты
18:21
Учитель года получил 10 лет тюрьмы за секс-пати с мальчиками
17:23
В Москве из-за жары усилят патрулирование водоемов
17:05
Дочь Панина попрощалась с матерью
16:57
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
16:52
Золотые рыбки опускаются на дно и уходят в запой
16:30
Известный певец позвал Ротару замуж
16:28
Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"
16:27
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
16:01
Шепелева раскритиковали за новую программу
16:00
В Москве приготовят мороженое из кваса
15:38
Известный медиум назвал предсказание Матроны Московской лживым
15:36
Москвичам разрешили жениться в зоопарке
15:27
Любовница Тарасова проболталась о свадьбе
15:09
Ужас и надежда в пророчествах Ванги
15:04
Петербургского батюшку обвинили в сутенерстве
14:57
В Москве юный шахматист умер при падении из окна
14:54
В полноте нашли спасение от старости и болезней
14:39
Полина Гагарина похудела на 23 килограмма
14:33
Курорты Антальи признали опасными для россиян
14:24
Оказывающая первую помощь эпилептикам собака покорила Сеть (видео)
14:20
Королева потрясла ляжками и трусами
14:17
Ведущих "Дома-2" обвинили во лжи
14:08
В Москве объявлен желтый уровень опасности
13:56
Бизнесмены вызвали на корпоратив карликов-стриптизеров
13:52
Спрос на столичную недвижимость по-прежнему высок
13:48
Как изменился за месяц рынок новостроек в Москве
13:45
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
13:40
Под Петербургом токарь попался на хранении патронов
13:34
Почему случай с "Югрой" напоминает уничтожение бизнеса
13:26
В Москве жестоко избили женщину-депутата
13:20
В метро загорелся поезд с пассажирами
13:14
Грибник избил откусившего ему нос медведя
13:07
Теща Кержакова выжила после удара молотком по голове
12:51
В Корее роботов собираются обложить налогом
12:43
Андрей Чернышов женился после чудовищного скандала в Крыму
12:38
Российская актриса сообщила о страшной болезни сына
12:36
Александр Ремига: Бизнесу выгодно работать с программами переселения
12:36
На "Менделеевской" после ремонта открылся эскалатор
12:20
Францию заполонили зараженные яйца
12:17
65-летняя Ирина Аллегрова ушла со сцены
12:08
Кто спасет деньги Алины Кабаевой
12:02
Загранпаспорта в России будут выдавать по-новому
11:56
Загнанный в болото под Петербургом насильник пропал без вести
11:54
Сказочная жизнь отпрысков миллиардера Абрамовича
11:36
Совет на выходные
11:35
Насильника-педофила задержали спустя 17 лет
11:32
Боксер сбежал от драки любовницы со стюардессой
11:26
Россиянам угрожает эпидемия гепатита
11:20
Главные события Москвы с 11 по 17 августа
11:09
Джигурда разоблачил однополые отношения суперзвезд
11:05
Педофил надругался над двумя семиклассницами в заброшенном доме
11:00
Названы цены на новые iPhone для России
10:45
Пассажира автобуса забили насмерть на севере Москвы
10:37
На МКАД скопилась гигантская пробка
10:37
Соблазнительное тело Андрея Малахова
10:31
Банки нашли новый способ "развода" россиян
10:17
Правила техосмотра предложили ужесточить
09:57
"Аэрофлот" оправдался за бешеные цены на билеты
09:54
По Москве ездили сотни опасных автобусов
09:46
Жители столицы выбрали упаковку для конфет "Москва"
09:42
У трехлетнего сына Пугачевой появился неожиданный опекун
09:39
Рассекречена главная особенность iPhone 8
09:30
Назван способ замедлить старение
09:21
При пожаре на нефтяной скважине в ХМАО пострадали люди
09:12
В центре Москвы откопали старинную игрушку
09:08
Как изменится цена на гречку
08:58
"Тольяттиазот" теряет важный актив
08:58
C кем Жукова изменяла Абрамовичу
08:49
Мать отправила младенца в приют посылкой
08:47
Улицу в центре Москвы перекроют на выходные
08:33
Русфонд решил судьбу денег Жанны Фриске
08:33
Буйнов откровенно о тяжелом недуге Пугачевой
08:09
Запрет незрячей москвичке войти в модный ресторан обернулся скандалом
08:04
Пассажир метро пострадал при падении на рельсы
22:03
В Москве молдаванин избил прохожего самокатом
22:00
Рассекречена уникальная функция нового iPhone
21:56
Пришедший трудоустраиваться мужчина узнал о своей смерти
21:41
19-летняя россиянка продает девственность за iPhone
21:15
Киев обвинил нищающих украинцев в прожорливости
21:03
Мужа изувеченной Кравец допросили на детекторе лжи
20:58
Пьяный рыбак утонул в иле
20:46
Огромный астероид угрожает Земле катастрофой
20:39
Подлые мошенники сорвали гастроли Лолиты
20:16
Антибактериальное мыло опасно для беременных
20:06
Бережную похоронили рядом с Порошенко
20:00
С подмосковных трасс украли новые муляжи машин ДПС
19:45
Новый вид мошенничества убивает автомобильные сигнализации
19:35
Замужняя звезда "Ворониных" закрутила с молодым манекенщиком
19:30
Москвичам пообещали по-настоящему летние выходные
19:17
Пиво улучшает творческое мышление
18:40
Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса
18:31
Горячая немка помяла спину Саакашвили
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отца Жанны Фриске лишили последней надежды
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Отец Жанны Фриске решился на крайние меры
Шепелева раскритиковали за новую программу
Барановскую просят прятать лицо из-за жутких пятен
Политика

Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца

Сергей Лавров. Фото: "Территория смыслов"
Один из студентов, приехавший из Дагестана на Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме", похвалил профессиональную деятельность главы МИД России. Дагестанец мамой поклялся, что Лавров ни разу не облажался.
прочитано 388 раз

"Сергей Викторович! Хотел бы поблагодарить вас, что, находясь постоянно на виду у миллионов, вы никогда не облажались", – заявил молодой человек под аплодисменты зала. 

ПО ТЕМЕ

Фото отдыхающего Лаврова в филиппинской рубашке появилось в Сети

Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях

Лавров о своих стихах про ЕС: Может быть не очень цензурная рифма

Лавров уточнил: "Мамой клянетесь?"На что студент уверенно ответил: "Да!". Под оживление в зале дагестанец добавил, что благодаря Лаврову и президенту России Владимиру Путину "Российская Федерация остается самой лучшей и могущественной страной во всех смыслах". 

Глава МИД России Сергей Лавров хорошо известен как мастер слова и человек, обладающий незаурядным чувством юмора. Своих коллег он постоянно заставляет улыбаться. Так, например, участников встречи на площадке германского Фонда имени Курта Кербера, вспомнивших стихи Лаврова об отношениях России с Евросоюзом, повеселила нецензурная рифма.

Ведущая встречи обратилась к Лаврову и упомянула о его хобби. "Я читала, что на досуге вы любите писать стихи. Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы вы их назвали?" – спросила женщина. "Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", – с улыбкой ответил министр.

Лавров известен своим увлечением уже давно. В феврале 2017 года он опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру в стихах, написанную накануне 1981 года. Министр поделился своими ощущениями и откровенно изложил впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.

Автор: Алексей Минин11 августа 2017, 17:43

Политика

Надоедливый Порошенко нашел способ усидеть на троне
Россия готовится к войне на Дальнем Востоке
Злая шутка Трампа над Путиным расстроила американцев
Назван самый страшный поступок Януковича

Шоу-бизнес

Дана Борисова возвращается на телевидение
Что скрывает Ольга Бузова
Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим
Отец Жанны Фриске решился на крайние меры

Проишествия

Теща Кержакова выжила после удара молотком по голове
Боксер сбежал от драки любовницы со стюардессой
Мать отправила младенца в приют посылкой
Новый вид мошенничества убивает автомобильные сигнализации

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Шепелева раскритиковали за новую программу

Зрители остались недовольны ведущим

Шоу-бизнес

Дочь Панина попрощалась с матерью

Актер опубликовал видеозапись разговора с дочерью

Шоу-бизнес

Что скрывает Ольга Бузова

Ясновидящая рассказала о переживаниях телеведущей

Шоу-бизнес

Дана Борисова возвращается на телевидение

Известная блондинка рассказала о своих планах

Гороскоп

Совет на выходные
Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым

Фоторепортажи

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"
Соблазнительное тело Андрея Малахова
Новоиспеченные знаменитые мамы
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

Спорт

Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)
Почему Макгрегор должен победить Мейвезера
Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России
Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс

Регионы

Раскопки в Крыму закончились сенсацией
Грибник избил откусившего ему нос медведя
19-летняя россиянка продает девственность за iPhone
Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru