Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца

Один из студентов, приехавший из Дагестана на Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме", похвалил профессиональную деятельность главы МИД России. Дагестанец мамой поклялся, что Лавров ни разу не облажался.

"Сергей Викторович! Хотел бы поблагодарить вас, что, находясь постоянно на виду у миллионов, вы никогда не облажались", – заявил молодой человек под аплодисменты зала.



Лавров уточнил: "Мамой клянетесь?"На что студент уверенно ответил: "Да!". Под оживление в зале дагестанец добавил, что благодаря Лаврову и президенту России Владимиру Путину "Российская Федерация остается самой лучшей и могущественной страной во всех смыслах".

Глава МИД России Сергей Лавров хорошо известен как мастер слова и человек, обладающий незаурядным чувством юмора. Своих коллег он постоянно заставляет улыбаться. Так, например, участников встречи на площадке германского Фонда имени Курта Кербера, вспомнивших стихи Лаврова об отношениях России с Евросоюзом, повеселила нецензурная рифма.

Ведущая встречи обратилась к Лаврову и упомянула о его хобби. "Я читала, что на досуге вы любите писать стихи. Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы вы их назвали?" – спросила женщина. "Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", – с улыбкой ответил министр.

Лавров известен своим увлечением уже давно. В феврале 2017 года он опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру в стихах, написанную накануне 1981 года. Министр поделился своими ощущениями и откровенно изложил впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.