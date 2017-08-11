Лавров получил неожиданную похвалу от дагестанца
"Сергей Викторович! Хотел бы поблагодарить вас, что, находясь постоянно на виду у миллионов, вы никогда не облажались", – заявил молодой человек под аплодисменты зала.
Лавров уточнил: "Мамой клянетесь?"На что студент уверенно ответил: "Да!". Под оживление в зале дагестанец добавил, что благодаря Лаврову и президенту России Владимиру Путину "Российская Федерация остается самой лучшей и могущественной страной во всех смыслах".
Глава МИД России Сергей Лавров хорошо известен как мастер слова и человек, обладающий незаурядным чувством юмора. Своих коллег он постоянно заставляет улыбаться. Так, например, участников встречи на площадке германского Фонда имени Курта Кербера, вспомнивших стихи Лаврова об отношениях России с Евросоюзом, повеселила нецензурная рифма.
Ведущая встречи обратилась к Лаврову и упомянула о его хобби. "Я читала, что на досуге вы любите писать стихи. Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы вы их назвали?" – спросила женщина. "Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", – с улыбкой ответил министр.
Лавров известен своим увлечением уже давно. В феврале 2017 года он опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру в стихах, написанную накануне 1981 года. Министр поделился своими ощущениями и откровенно изложил впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.
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