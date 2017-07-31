Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях

Украинского летчика Александра Акопова, похожего на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, затравили в соцсетях. Пользователи ополчились на него из-за того, что он разместил на своей аватарке фотографию главы российской дипломатии.

Александр Акопов – украинский пилот, посадивший на минувшей неделе самолет в Турции в условиях нулевой видимости. Лайнер попал в грозовой фронт, нос машины сильно побил град, повредив стекла кабины, а на борту находились более ста пассажиров. Умелые действия Акопова спасли жизнь людям. Президент Порошенко наградил летчика орденом "За мужество".

Но некоторым не понравилось то, что на странице Акопова в Facebook на аватарке стоит фото главы российского МИД Сергея Лаврова. "Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии", – написал один пользователей. То, что Порошенко наградил Акопова, он назвал политическим пиаром.

Некоторых, возмутило, что сам летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них нет "и намека на украинский флаг". "Поставил Лаврова – значит, это его кумир, и соответственно он сепар", – пишет Юхим Сербов.







Другие ставили под сомнение героизм Акопова – либо заявлениями о том, что он просто выполнял свою работу, либо возмущением тем фактом, что он поднял самолет в небо, зная о погодных условиях.

При этом нашли си те, кто призвал недоброжелателей "не заниматься ерундой": летчик спас людей и самолет, за что совершенно справедливо награжден.

Пользователи также обратили внимание на внешнее сходство Александра Акопова с Сергеем Лавровым. "Моя мать, когда увидела его фото в телевизоре воскликнула: Лавров! Думаю, она не единственная, кто обратил внимание на это сходство. Думаю, и Акопову об этом и известно", – пишет Сергей Тертеян.