Лавров не стал повторять коронную фразу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заставил улыбнуться участников встречи на площадке германского Фонда имени Курта Кербера. Он сказал, что в его стихотворении об отношениях России с Евросоюзом могла бы быть нецензурная рифма.

Ведущая встречи обратилась к Лаврову и упомянула о его хобби. "Я читала, что на досуге вы любите писать стихи. Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы вы их назвали?" – спросила женщина.

"Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", – с улыбкой ответил с улыбкой министр.

Лавров известен своим увлечением уже давно. В феврале 2017 года он опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру в стихах, написанную накануне 1981 года. Министр поделился своими ощущениями и откровенно изложил впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие, напоминает ТАСС.

В интервью сайту "Комсомольской правды" глава МИД признался, что с момента назначения на свой пост "ни одного общечеловеческого произведения" из-под его пера не вышло. "Пишу стихи только на "капустники", на дни рождения друзьям", – пояснил Лавров.

По характеру Лавров – легкий и веселый человек. В августе 2015 года министр использовал нецензурное выражение на совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии.





Тогда дипломат едва слышно охарактеризовал действия назойливых фотографов фразой из двух слов: "дебилы" и одного известного слова. За несколько дней это выражение превратилось в интернет-мем и стало крылатым. Сам Лавров через какое-то-время объяснил свой конфуз тем, что подумал: микрофон уже отключен.

В декабре 2016 года в Сети активно обсуждали видео со встречи глав МИД стран-членов ОБСЕ в немецком Гамбурге, на которой глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров резко отозвался о некоем собеседнике за кадром. Министру пришлось в сердцах повторить знакомую всем фразу, но, правда, в урезанном виде.





