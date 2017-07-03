Эксперты ждут конкуренцию на осенних выборах

Эксперты отмечают высокую конкуренцию в преддверии осенних выборов. Сегодня во многих регионах реальные шансы на регистрацию в качестве кандидатов имеют представители всех думских оппозиционных партий.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов называет конкуренцию постоянным и действенный фактор российской политики, в том числе и губернаторских выборов. Она стала привычной и воспринимается элитами, в том числе оппозиционными, как "новая нормальность". В 2017 году старые закономерности губернаторских кампаний сочетаются с новыми тенденциями.

Эксперт отмечает, что в целом ряде регионов конкуренция сегодня выше, чем на губернаторских выборах пять лет назад. Например, в Белгородской и Новгородской областях единственными кандидатами от парламентской оппозиции в 2012 году были представители ЛДПР. Сегодня в тех же регионах реальные шансы на регистрацию в качестве кандидатов имеют представители всех думских оппозиционных партий.

Во-вторых, продолжает Дмитрий Орлов, выдвижение на выборах не самых сильных кандидатов или отказ партий от участия в губернаторских кампаниях стали проявляться еще в первой половине 2000-х, задолго до появления "муниципального фильтра". Среди причин этой тенденции политолог называет ослабление отделений парламентских оппозиционных партий во многих регионах по мере вхождения наиболее влиятельных представителей местных элит в "Единую Россию".

По этой и ряду других причин уже тогда региональным отделениям оппозиционных партий иногда стало выгоднее вступить в подобие коалиции с действующим губернатором, чем агрессивно противостоять ему на выборах. Сейчас ряд парламентских партий также отказались от выдвижения своих кандидатов еще на стадии партийных конференций. Один из ярких примеров – Марий Эл, где врио главы республики Александр Евстифеев был приглашен на конференцию КПРФ и был поддержан руководителями регионального отделения партии.

Преимущественно нишевый характер конкуренции во время большинства губернаторских кампаний отражает общие тенденции политического процесса на федеральном уровне, полагает эксперт. В этом плане он называет показательными выборы 2016 года, когда основная часть оппозиционных партий стремилась к мобилизации базового электората в собственных электоральных нишах, практически не пытаясь бороться за сторонников из других ниш (исключением стала ЛДПР). Тем не менее прошедшие парламентские выборы никак нельзя назвать неконкурентными, делает вывод Орлов.





Политолог отмечает, что врио губернаторов в России в период между назначением в регион и официальным стартом предвыборной кампании попадает в ситуацию, когда региональные элиты и протестные группы уже тестируют на прочность его позиции. В это время руководители регионов часто подвергаются интенсивным информационным атакам, вынужден иметь дело с протестной активностью и идти на уступки – как представителям элит, так и протестным группам. Фактически в это время проходит "нулевой тур" выборов.

Например, характер встреч врио глав регионов с представителями региональных отделений "Единой России" во время губернаторских праймериз партии продемонстрировал: это не протокольные мероприятия, там могут быть заданы жесткие вопросы такому кандидату. И эти вопросы были заданы, напоминает Орлов.

Наконец, убедительность победы губернатора на выборах обусловлена отнюдь не наличием "большого игрока" (сильного оппозиционного кандидата), способного обеспечить второй тур или даже поставить под сомнение победу основного кандидата, – это как раз ослабляет эту убедительность в глазах населения и элит. Она обусловлена эффективностью электорального послания и самой кампании основного кандидата, качеством механизмов вовлечения населения, представленностью на выборах системных оппозиционных сил, отсутствием претензий и скандалов.

Что касается помощи "Единой России" оппозиционным кандидатам в преодолении муниципального фильтра, то, пор мнению эксперта, она несет для таких кандидатов имиджевые риски. Но эти риски не мешают оппозиции сохранять базовый электорат и – в случае проведения эффективной кампании – даже привлекать новый.

Даже в случае отмены "муниципального фильтра" курс многих отделений парламентских оппозиционных партий на долгосрочные соглашения с врио губернаторов в логике солидарной ответственности, а не на агрессивную борьбу с ними во время губернаторских кампаний, скорее всего, сохранится, предполагает Дмитрий Орлов. В любом случае фильтр – долговременный механизм, определяющий правила предвыборной борьбы. Менять правила игры во время игры, тем более под давлением оппонентов – нелогично для любого политического субъекта. Хотя в дальнейшем необходима серьезная диагностика работы фильтра и экспертная дискуссия по этому поводу, заключает политолог.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в России пройдут выборы губернаторов в 16 регионах, выборы депутатов законодательных органов власти и дополнительные выборы в Государственную думу по двум одномандатным округам.