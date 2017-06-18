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Политика

Как "Единая Россия" решает предвыборные задачи

Фото: er.ru
В политике стратегические цели важнее тактических задач. Отказавшись от выдвижения своего кандидата на довыборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу, "Единая Россия" ничего не теряет, зато может получить дополнительные имиджевые очки, полагает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
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Партия "Единая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на довыборах депутата Госдумы по Брянскому округу №77. Формальная причина — из-за невозможности соблюсти уставные процедуры праймериз. Мандат оказался вакантным после того, как от него 9 июня отказался избранный в прошлом году Владимир Жутенков. Центризбирком назначил довыборы на единый день голосования — 10 сентября 2017 года.

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Михаил Нейжмаков констатирует, что довыборы по округам в Думу  привлекают внимание СМИ и общества. По численности избирателей такие округа могут превосходить некоторые регионы. Уровень и влияние участников таких кампании также весьма серьезны. И всегда сохраняется интрига, что, кроме региональных политиков, в гонке примет участие кто-то из федеральных фигур.

Поэтому не удивительно, что возможность выдвижения на довыборах по Брянскому округу Александра Хинштейна, вызвала серьезный резонанс в прессе. Но, как известно, "Единая Россия", от которой мог баллотироваться известный журналист и политик, отказалась от проведения праймериз по округу, напоминает эксперт.

Понятно, что на довыборах по округу №77 с очень высокой вероятностью победил бы кандидат, выдвинутый "единороссами". Стоит помнить, что в сентябре 2016 года партия получила здесь 63,94% голосов. Это очень хороший электоральный ресурс. Выдвинутый  "ЕР" депутат облдумы Владимир Жутенков тогда завоевал в этом округе более чем в пять раз большую поддержку избирателей, чем его ближайший соперник, тезка губернатора региона Александр Богомаз.

В этих условиях праймериз "Единой России" по округу определили бы не просто кандидата, но самого вероятного претендента на победу на основных выборах, уточняет Михаил Нейжмаков напоминает, что праймериз партии по этому округу в 2016 году были конкурентными. Владимир Жутенков на том предварительном голосовании победил Виктора Малашенко, бывшего, на тот момент, депутатом Госдумы. 

Но в 2017 году время проведения праймериз ограничивают сроки регистрации кандидатов на основных выборах. ЦИК РФ официально назначил дополнительные выборы по Брянскому округу на заседании, прошедшем 13 июня 2017 года. Согласно Федеральному закону "О выборах депутатов Госдумы", у любой политической партии есть 25 дней после даты назначения выборов, чтобы выдвинуть своего кандидата.

То есть, назначив праймериз в экстренном порядке, "Единой России" пришлось бы серьезно сократить и время регистрации кандидатов, и период агитации в ходе предварительного голосования. Политолог напоминает о праймериз в ходе довыборов в Госдуму по Кингиссепскому округу №112. Здесь документы от желающих принять участие в предварительном голосовании принимали с 26 февраля до 28 апреля. Было подано 21 заявление, 8 кандидатов выполнили все требования и дошли до финала. 28 мая 2017 года в предварительном голосовании по этому округу приняло участие 38 334 человека или 9,17% зарегистрированных избирателей.

Провести праймериз такого же масштаба, когда период агитации был бы серьезно сокращен, а на регистрацию кандидатов остались бы и вовсе считанные дни, конечно, не получилось бы, уверен ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Скорее всего, процедура этих праймериз не стала бы слишком привлекательной мишенью для атак оппозиции. Процедурные моменты на праймериз – слишком узкая тема, чтобы заинтересовать широкую общественность или стать "компроматом" против "единороссов".

Михаил Нейжмаков Фото: кадр youtube.com

В то же время, добиваясь, чтобы предварительное голосование становилось более конкурентным и там соблюдались бы все необходимые правила, "Единая Россия" работает на перспективу, уверен эксперт. Немало примеров, когда праймериз становились важной площадкой для разрешения региональных внутриэлитных конфликтов. А их участниками становились влиятельные беспартийные фигуры или выходцы из других политических организаций. Это помогает "единороссам" строить более широкую коалицию для участия в выборах разных уровней.

Но участие в гонке серьезных кандидатов возможно в случае, если они видят подтверждения, что "Единая Россия" не считает процедуру "декоративной" и придерживается установленных ею же правил игры. Отказавшись проводить "сокращенные" праймериз в пожарном порядке, "единороссы" еще раз дали сигнал и региональным элитам, и избирателям, что к процедуре предварительного голосования относятся более чем серьезно. Это – важная работа на будущее.

Александр Хинштейн фото: кадр youtube.com

При этом, ни "Единая Россия", ни тот же Александр Хинштейн от такого решения ничего существенного не теряют.  Вероятность победы в округе внесистемного кандидата крайне мала. Победитель этой гонки, скорее всего, будет вынужден выстраивать конструктивные отношения с фракцией "единороссов" в Госдуме.

А Александр Хинштейн является серьезной медийной фигурой, который может играть очень заметную роль в публичном пространстве, даже не имея депутатского мандата. Ничего не мешает и его дальнейшему взаимодействию с партией. Здесь именно тот случай, когда заметных стратегических потерь не понес ни один из участников этой истории. А вот серьезные политические дивиденды в будущем они могут получить, полагает Михаил Нейжмаков.

Автор: Александр Комаров18 июня 2017, 20:18

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