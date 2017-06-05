Володин предложил ПА ОБСЕ создать спецкомитет по борьбе с терроризмом

Парламентской ассамблее ОБСЕ следует более эффективно противодействовать главным угрозам современности – терроризму и экстремизму, уверен Вячеслав Володин. По мнению спикера Госдумы, этой работой должен заняться специальный комитет при организации.

Комитет по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом призвал создать в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) председатель нижней палаты российского парламента.

"Было бы правильно ПА ОБСЕ создать специальный комитет, который будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом. И мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту парламентскую ассамблею", – сказал Вячеслав Володин. Спикер Госдумы прибыл в Белград во главе делегации российских депутатов.

Международным парламентским структурам, по мнению Володина, надо активнее работать не только в направлении противодействия терроризму, но и в решении вопросов безопасности стран, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

"В этой связи должна более эффективно работать ПА ОБСЕ в решении вопросов противодействия тем вызовам, которые сейчас, мы видим с вами, пришли в каждую европейскую страну, от чего гибнут люди", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Как писали Dni.Ru, Володин прибыл с официальным визитом в Белград. В столице Сербии вместе с председателем Народной скупщины Маей Гойкович спикер Госдумы возложил венки к мемориалу освободителям города и к памятнику советскому солдату. Володин пообщался с ветеранами Вооруженных сил Сербии, отметил важность сохранения памяти о тех, кто освобождал Европу от фашизма.





"Ваши и наши деды были вместе в 1944 году, освобождая Белград, это нас объединяет, – заявил председатель нижней палаты российского парламента. – Мы видим ваше бережное отношение к истории, и если мы будем дальше нести память через все испытания, наши народы будут вместе".

В то же время, он отметил, что "некоторые страны пытаются переписать историю, и это нечестно перед их собственными народами". "Мы должны помнить жертвы, которые были принесены при освобождении Европы от фашизма", – цитирует Володина ТАСС.

В рамках визита в Сербию делегация депутатов Госдумы проведет со своими сербскими коллегами второе заседание комиссии по сотрудничеству, на котором будут обсуждаться вопросы двусторонних межпарламентских связей и взаимодействия на различных межпарламентских площадках. В частности, вопросы экономики, туризма, безопасности, культурного сотрудничества. Кроме этого, Вячеслав Володин встретится с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем и посетит Российский центр науки и культуры.