Как Путин переиграл красавицу-журналистку

По мнению коллег журналистки NBC, она провела самую трудную в своей карьере беседу, с Путиным. При этом российский лидер выглядел гораздо увереннее профессионального интервьюера.

Мировая пресса постепенно меняет тон, в котором представляет новости о российском президенте. Образ Путина как средоточия вселенского зла больше не актуален. Российский лидер в глазах западного обывателя постепенно становится если не равноправным партнером, то уж точно оппонентом, заслуживающим уважения.

Это подтвердило и интервью, которое взяла у президента журналистка NBC Меган Келли. Ей пришлось пережить, пожалуй, самые нелегкие минуты в своей карьере, тогда как для Путина эта беседа, изобилующая каверзными вопросами, была "детской игрой", пишет The Los Angeles Times.

В ходе разговора выяснилось, что Келли еще рано тягаться с лидерами такого уровня. Путин же в очередной раз подтвердил свою репутацию самого противоречивого героя для интервью.

Одним из острых моментов, на который обратили внимание журналисты, был вопрос Келли о гипотетических тайных встречах российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка и зятя Трампа Джареда Кушнера. По словам российского президента, никаких встреч не было, за рамки протокольных мероприятий никто не выходил, а если и было что-то, заслуживающее внимания, то Кисляк об этом докладывал своему непосредственному начальнику, главе российского МИДа Сергею Лаврову.

"Вы что думаете, посол мне каждый день докладывает – с кем он там что обсуждает?" – удивился Путин вопросу журналистки.

Если Лавров не посчитал необходимым доложить о чем-то непосредственно Путину – значит, ничего секретного или срочного посол в своих встречах не увидел. Следовательно, в погоне за сенсацией искать в Вашингтоне "руку Москвы" по крайней мере смешно.