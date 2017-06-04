Названа дата "Прямой линии" с Путиным

Пресс-служба Кремля официально объявила дату очередной "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Глава государства пообщается с народом 15 июня.

Мероприятие начнется в 12:00 мск. Трансляция будет вестись на в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".