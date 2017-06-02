Чем Путин покорил гостей питерского форума

Выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме было отмечено целом рядом важных заявлений. Нельзя сказать, что тон пленарного заседания был слишком уж серьезным: Владимир Путин немало шутил и в присущей ему манере говорил с юмором о главном.

В самом начале пленарного заседания ПМЭФ ведущий объявил главных гостей – президента России Владимира Путина, канцлера Австрии Кристиана Керна, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Молдавии Игоря Додона. Весь зал, как и полагается, встал, чтобы поприветствовать политиков, но почему-то участники и гости форума не спешили садиться. Ситуацию взял в свои руки российский президент.

"Вольно!" – с улыбкой скомандовал Путин, после чего все в зале расселись на свои места.

Второй день XXI Петербургского экономического форума был крайне насыщенным, в работе всего пленарного заседания принимал участие российский президент. Основной темой обсуждения стали вопросы поиска нового баланса в глобальной экономике. Но дискуссия шла не только об этом, обсуждались отношения России с США и Евросоюзом, обстановка на Ближнем Востоке и другие топовые новости международной повестки.

Коротко и ярко высказался российский президент об отношении Западного мира к России, сложившемся в последние годы:

Запад сел Москве на голову, ноги свесил и жвачку жует.

Вернулись участники форума к теме прошедших в США президентских выборов. Голосование и избрание главой страны Дональда Трампа далеко позади, но кому-то на Западе не дает покоя мысль о пресловутом влиянии Москвы на заокеанские выборы. До сих пор говорят о каких-то встречах российского посла Сергея Кисляка с американским истеблишментом и представителями Трампа.





"Это просто истерия какая-то – и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам, что ли, какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку!" – урезонил гостей форума Путин.

И продолжил: "Просто какая-то катастрофа: наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он за это деньги получает. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения что ли, за посещение которых его с работы выкинут? Нет. Это же его работа. А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Ну вы совсем там спятили, что ли? Это же дипломатическая служба", – защитил дипломата российский президент.

Команда Дональда Трампа, с которой тот шел на выборы, была удостоена похвал российского президента. Судя по словам Путина, соратники Трампа сделали все для того, чтобы одержать эффектную победу. "Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово", – сказал глава государства.





Кстати, накануне в разговоре с журналистами Путин признался, что ему нравятся такие парни, как Трамп, и что он хотел бы построить хорошие отношения с главой Белого дома. По словам президента России, американский лидер – это "прямой и откровенный" человек. “Он не может быть помещен в ту же категорию, что и обычные политики. Я вижу в этом преимущество. Он имеет свежий взгляд", – подчеркнул Путин.

Почему-то тема американских выборов не давала покоя присутствующим и во второй день форума. Пришлось президенту уже в которой раз говорить о мифическом вмешательстве российских хакеров в американскую президентскую гонку. Путин попросил привести конкретные факты:

Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии. Давайте, где это все?

Поводом для шуток стала и плохая погода, о которой заговорили во время обсуждения решения президента США выйти из Парижского соглашения по климату. "Мы должны быть благодарны президенту Дональду Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него (Трампа) и на американский империализм, они виноваты. Но мы этого делать не будем ", – под смех и аплодисменты зала заверил Владимир Путин.





В самом конце пленарного заседания форума глава государства сказал, что, несмотря на присутствие представителей разных государств Европы и Азии, руководит беседой почему-то американка. Подводя итоги заседания, Путин подшутил над ведущей-американкой Мегин Келли, отметив, что она, командуя мероприятием, позволила именно ему сказать заключительные слова.

"Мы сидим обсуждаем много проблем. Представитель Индии, одной из крупнейших стран мира, Россия тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве, то есть все регионы представлены. И вот господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит всеми командует, мне последнее слово дала", – сказал президент в под аплодисменты зала выступил на закрытии пленарного заседания питерского форума.





Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое мероприятие. С 1997 года он является ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. В этом году форум проходит с 1 по 3 июня.