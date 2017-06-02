Путин попросил помощи у американцев

Президент России Владимир Путин попросил американских бизнесменов поспособствовать восстановлению конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. Свое заявление глава государства сделал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. "Помогите нам восстановить диалог, окажите помощь Трампу и его администрации", – сказал он.

Как отметил глава государства, тот фундамент взаимоотношений, который создавался Москвой и Вашингтоном последние несколько десятков лет, оказался в итоге разрушен. По мнению Путина, только прочные торговые связи между двумя странами защитят двусторонние отношения от "колебаний политической конъюнктуры", передает "Интерфакс".

При этом российский лидер заверил, что Москва продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом. Однако для этого, подчеркнул Путин, Вашингтону будет нужна политическая воля.





Напомним, ранее в беседе с главами крупнейших международных информационных агентств Владимир Путин признался, что ему "нравятся такие парни, как Трамп". Президент России сказал, что хотел бы построить хорошие отношения с главой Белого дома. "Он не может быть помещен в ту же категорию, что и обычные политики. Я вижу в этом преимущество. Он имеет свежий взгляд", – подчеркнул Путин, отметив, что американский лидер – прямой и откровенный человек.

Вместе с тем глава государства сказал, что пока ему трудно сформировать полное впечатление о Трампе. "Как можно дружить с тем, кого ты не знаешь?" - отметил президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое мероприятие. Проводится с 1997 года. Для участия в нем каждый год в Северную столицу приезжают несколько тысяч человек из более чем 60 стран. Основная аудитория форума – руководители крупнейших отечественных и иностранных компаний, главы государств, политики, министры и другие высокопоставленные деятели.