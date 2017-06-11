Путин ответил на "царский" выпад режиссера

В Сети появился новый отрывок интервью президента России Владимира Путина. В ролике глава государства отвечает режиссеру Оливеру Стоуну на вопрос о желании быть царем.

Американский деятель искусства заявил, что Путин в России имеет практически абсолютную власть. При этом он добавил, что по некоторым данным, глава государства хочет стать царем.

Российский лидер ловко отбил выпад журналиста. По словам Путина, вопрос в том, как распорядиться той властью, которая у тебя есть. "Распорядиться правильно", – добавил глава государства.

Ранее Стоун в рамках интервью уже задавал Путину провокационные вопросы. Так, режиссер поинтересовался у президента, как он поступит, если окажется в душе с геем.

Как писали Dni.Ru, глава государства ответил с присущим ему чувством юмора. "Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать?" – заявил российский лидер. "Но Вы знаете, я мастер дзюдо", – напомнил он.

Напомним, Оливер Стоун снял документальный фильм в четырех частях под названием "Интервью с Владимиром Путиным. Премьера картины намечена на 12 июня. В России фильм покажет "Первый канал".